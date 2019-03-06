Volkswagen заявил о проблемах с покупкой доли в группе ГАЗ из-за санкций

На данный момент покупка невозможна, переговоры приостановлены, сообщил глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович

Маркус Озегович (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

О невозможности в настоящее время купить долю в группе ГАЗ рассказал «РИА Новости» глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Он подчеркнул, что из-за санкций невозможно это сделать так, чтобы не оказаться вовлеченным в эту ситуацию.

«Переговоры приостановлены», — сказал Озегович, добавив, что приостановлены также переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «Газелей».

Он подчеркнул, что концерн находится в тесном контакте с правительствами России и США. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что вопрос санкций — это диалог между политиками. «Нам остается лишь ждать принятых ими решений», — приводит агентство слова топ-менеджера.

Он допустил, что в случае исключения группы ГАЗ из санкционного списка концерн может вернуться к вопросу приобретения доли. «Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но не стоит спекулировать — давайте дождемся снятия санкций», — сказал он.

C апреля 2018 года группа ГАЗ, которую контролирует бизнесмен Олег Дерипаска через холдинг «Русские машины», находится в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Контролировавшиеся им другие компании — En+, Rusal и «Евросибэнерго» — в конце января были выведены из-под санкций после того, как бизнесмен снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.