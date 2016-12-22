Путин отверг информацию о своих финансовых связях с Ролдугиным

Владимир Путин ответил на вопрос о том, на самом ли деле ему принадлежит часть активов Сергея Ролдугина. «Это определенно не мои деньги», — заверил президент. Ранее российский музыкант упоминался в «панамском досье»

Владимир Путин (Фото: Thomas Peter / Getty Images))

Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что у него и российского виолончелиста Сергея Ролдугина есть какие-либо финансовые связи. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, расшифровка этой беседы опубликована на сайте Кремля.

«Да, я этого человека очень хорошо знаю, это один из моих друзей», — заметил российский политик. О Ролдугине он также отозвался как о «замечательном музыканте, вся жизнь которого посвящена искусству и музыке».

«У нас много, кстати говоря, деятелей искусства, которые так или иначе бизнесом занимаются. У него, кроме меня, есть и другие связи в стране, в том числе с представителями бизнеса, которые включили его в эту работу», — заметил Путин, подчеркнув, что Ролдугин, по его данным, заработал «определенные деньги законным образом». «Никаких сотен миллиардов он не зарабатывал. Все деньги, которые он лично заработал, он пустил на приобретение музыкальных инструментов за границей и ввез их на территорию Российской Федерации».

«В таком случае стоимость этих инструментов достигает $12 млн», — отреагировала на это журналистка NBC News Меган Келли. «Да, по‑моему, так, что‑то в этом роде. Но это уникальный инструмент», — ответил ей на это Путин.​ «Представляете, он такой ненормальный человек, а люди искусства все немножко с приветом, он все эти деньги истратил на приобретение музыкальных инструментов. Купил, по‑моему, две виолончели, по‑моему, две скрипки, на одной играет сам, все остальные раздал другим музыкантам, и они используют их в работе», — пояснил президент.

​Комментируя данные об активах Ролдугина, о которых говорится в «панамском досье», Путин заявил, что «не в курсе» бизнеса виолончелиста и «его каких-то дел».​ «Но можете мне поверить, я точно знаю, что реальных доходов у него ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты. Все остальное — это какие‑то бумажные движения, на бумаге, ничего у него больше нет, кроме того, что он приобрел», — заверил Путин. Отвечая на вопрос, действительно ли ему принадлежит часть активов музыканта, политик заметил: ​ «Это точно не мои деньги». «Я даже не считал, сколько их у господина Ролдугина, как я сказал. Но, по моим данным, в своей деятельности — как в творческой, так и в бизнес составляющей — он никогда ничего не нарушил, ни одного российского закона, ни одной правовой нормы», — заключил Путин.

Сергей Ролдугин является другом юности российского лидера, а также крестным отцом старшей дочери Путина, Марии. Об этом сам музыкант рассказал составителям книги «От первого лица» (Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову). Книга была опубликована в 2000 году. Как выяснили в апреле 2016 года журналисты-расследователи из Международного консорциума (ICIJ), Ролдугин также мог являться владельцем крупнейшего продавца телевизионной рекламы Vi и одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа. До этого было известно о том, что виолончелист владеет 3,2% акций банка «Россия». Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2014 году называла эту кредитную организацию «личным банком для узкого круга» приближенных к Путину людей. РБК ранее оценивал долю Ролдугина в этом банке в 550 млн руб. Однако, как утверждалось в расследовании ICIJ, через компании Ролдугина проходили сотни миллионов долларов. «Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контролировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВ-рекламы», — говорилось в расследовании журналистов.