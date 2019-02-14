Рыболовлев уволил Вадима Васильева с поста вице-президента «Монако»

Из-за тяжелого положения «Монако» президент клуба уволил гендиректора Вадима Васильева. До этого в январе команду покинул тренер Тьерри Анри

Вадим Васильев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев покинет свой пост. Об этом со ссылкой на источники сообщает французское издание L'Equipe.

Позднее было опубликовано официальное заявление футбольного клуба, в котором об уходе Васильева говорит основной владелец клуба — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Бизнесмен заявил что в клубе «настало время перемен». Изменения в «Монако», по его словам, должны наступить как для игроков, так и для руководства клуба. В связи с этим, объявил Рыболовлев, он принял «трудное решение» об отставке Вадима Васильева с должностей вице-президента и генерального директора клуба. Миллиардер подчеркнул, что благодарен Васильеву за его работу.

Вадим Васильев занимал пост вице-президента «Монако» на протяжении шести лет. В клуб он пришел в 2013 году. Комментируя отставку, Васильев подчеркнул, что за это время он сделал все возможное для достижения успешных результатов. По его словам, несмотря на отставку, он гордится итогами своей шестилетней работы в «Монако».

«За последний год были допущены и серьезные ошибки, которые привели к худшим за семь лет спортивным результатам», — приводятся в релизе слова Рыболовлева. Сейчас в таблице чемпионата Франции восьмикратный чемпион страны «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место. Вместе с тем, напомнил Рыболовлев, за последний год клуб добился и ряда успехов. «Монако» впервые за 17 лет выиграл Лигу 1 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

25 января «Монако» объявил об отставке тренера Тьерри Анри. Отставка последовала за конфликтом главного наставника команды с игроками, в ходе которого несколько футболистов были отстранены от тренировок. На пост тренера «Монако» вернулся португальский специалист Леонарду Жардим, работавший с командой с 2014 по 2018 год.