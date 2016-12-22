Представитель Рыболовлева ответил на слова князя о продаже ФК «Монако»

Планов продажи футбольного клуба «Монако» у Дмитрия Рыболовлева нет, заявил его представитель. Ранее князь Монако Альбер II сказал, что, если обвинения против Рыболовлева подтвердятся, бизнесмену следует отказаться от клуба

Дмитрий Рыболовлев (слева) и князь Монако Альбер II на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (Фото: ТАСС)

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако», заявил РБК представитель бизнесмена. Ранее князь Монако Альбер II заявил, что Рыболовлев, которого заподозрили в коррупции и торговле влиянием, должен отказаться от руководства клубом, если его вина будет доказана.

«Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — заявил представитель миллиардера.

По словам представителя, «пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако».

«Господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой», — заключил собеседник РБК.

Рыболовлев — основной владелец ФК «Монако», ему принадлежит 66,7% клуба. Еще 33% принадлежит Княжеству Монако. Рыболовлев занимает пост президента в футбольном клубе.

Российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева задержали 6 ноября в Монако по запросу местной прокуратуры. Как сообщало французское издание Le Monde, в его апартаментах в Монте-Карло проводились обыски. Все действия были предприняты в рамках расследования по подозрению в коррупции и торговле влиянием. 16 ноября Князь Монако Альбер II в интервью Mediapart впервые прокомментировал ситуацию вокруг российского бизнесмена, который владеет футбольным клубом «Монако». «Мы должны дождаться окончания расследования. Если все это будет доказано, я думаю, что ему нужно уйти [от руководства клуба]», — сказал князь Альбер II. «Сейчас мы должны уважать презумпцию невиновности, если только он сам не решит прекратить свое президентство в «Монако», пока же мы не можем спешить», — добавил он.

10 ноября представитель бизнесмена в беседе с РБК сообщил, что Рыболовлев вернулся в Москву, его отпустили под условие судебного контроля. Одно из условий — не встречаться с некоторыми из фигурантов дела и являться на допрос по повестке.

16 ноября журнал Der Spiegel опубликовал большую статью, посвященную деятельности Рыболовлева в Монако. В ней, в частности, говорилось, что заместитель бизнесмена в ФК «Монако» Вадим Васильев составил специальный список из 52 фамилий влиятельных лиц и служащих органов власти, которые были разделены на категории a, b, c. Они, по информации издания, получали различные подарки от клуба. По утверждению авторов статьи, в клуб по протекции устраивались на стажировку и работу дети и родственники высокопоставленных персон. Кроме того, существовала практика резервирования и раздачи «нужным людям» из списка билетов на футбольные матчи.