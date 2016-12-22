Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева

По мнению князя Альбера II, бизнесмену следует отказаться от футбольного клуба, если его вина будет доказана. В Монако Дмитрия Рыболовлева заподозрили в коррупции и торговле влиянием

Дмитрий Рыболовлев (слева) и князь Альбер II (справа) (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Князь Монако Альбер II в интервью Mediapart прокомментировал ситуацию вокруг российского бизнесмена и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, которого заподозрили в коррупции и торговле влиянием. Князь считает, что, если вина бизнесмена будет доказана, ему следует отказаться от руководства клубом.

«Мы должны дождаться окончания расследования. Если все это будет доказано, я думаю, что ему нужно уйти [от руководства клуба]», — сказал князь Альбер II. «Сейчас мы должны уважать презумпцию невиновности, если только он сам не решит прекратить свое президентство в «Монако», пока же мы не можем спешить», — добавил он.

Российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева задержали 6 ноября в Монако по запросу местной прокуратуры. Как сообщало французское издание Le Monde, в его апартаментах в Монте-Карло проводились обыски. Все действия были предприняты в рамках расследования по подозрению в коррупции и торговле влиянием, сообщало издание.

10 ноября представитель бизнесмена в беседе с РБК сообщил, что Рыболовлев вернулся в Москву. Собеседник уточнил, что бизнесмена отпустили под условие судебного контроля. Адвокат бизнесмена Тома Жаккарди рассказывал РБК, что в полиции Монако Рыболовлев не ответил ни на один из заданных ему вопросов. «Это позиция, которую мы заняли более года назад. Мы написали судье письмо с объяснением этой позиции», — объяснил адвокат.

Рыболовлев с 2015 года судится арт-дилером Ивом Бувье, считая, что арт-дилер продавал ему картины по завышенной цене. Задержание и допрос Рыболовлева были связаны с заинтересованностью полицией содержимым телефона адвоката бизнесмена Татьяны Бершеды. Еще в феврале 2017 года полицейские обнаружили на телефоне Бершеды запись разговора Рыболовлева с Бувье и его помощницей Тани Раппо. Вслед за за Рыболовлевым обвинения в коррупции и торговле влиянием были предъявлены бывшему главе Минюста Монако Филиппу Нармино. Он ушел в отставку в сентябре 2017 года, когда стало известно об участии представителей его ведомства в споре Рыболовлева с Бувье.

Рыболовлев — основной владелец ФК «Монако», ему принадлежит 66,7% клуба. Еще 33% принадлежит княжеству Монако. Рыболовлев занимает пост президента в футбольном клубе.