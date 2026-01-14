Бывшие участки владельца IKEA в России вновь сменили собственников

Бывшие участки шведской Ingka Group, где ранее планировалось строительство торговых центров «Мега», вновь сменили владельцев. Площадку в Челябинской области выкупил девелопер «Брусника», а в Ленинградской — региональный застройщик

Связанная с девелопером «Брусника» компания «МИП» выкупила 39,8 га в Челябинской области, на которых ранее шведская Ingka Group планировала построить торговый центр «Мега». Информация об этом содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с которой ознакомился РБК. Представитель «Брусники» подтвердил информацию о сделке.

Из данных реестра также следует, что в прошлом году был продана еще одна площадка, где Ingka Group когда-то хотела возвести торговый центр. Речь идет об участке общей площадью 40 га в поселке Новоселье между Красносельским шоссе и КАД, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области. В середине ноября 2025-го его новым собственником стало АО «СЕВНИИГИМ», свидетельствуют данные Росреестра. Получить комментарий представителя этой компании РБК не удалось.

Что известно об участках

Площадку в Новоселье Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA по всему миру, приобрела еще в 2016 году. Она планировала построить здесь торговый центр «Мега Новоселье», который стал бы третьим и самым крупным (220 тыс. кв. м) из всех ее проектов в Ленинградской области. Объем инвестиций в его возведение компания оценивала в 23 млрд руб. Но в итоге она приняла решение отказаться от реализации данного проекта из-за смены стратегии в 2020 году. Тогда же Ingka Group сообщала, что рассмотрит различные варианты использования этой территории.

Участок в Челябинской области, в свою очередь, владелец Ikea также купил в 2016 году. В возведение торгового комплекса рядом с поселком Терема в Сосновском районе он хотел вложить порядка 10 млрд руб. Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2020 год, но затем компания сдвинула сроки открытия на 2023-й. А через некоторое время она и вовсе отказалась от возведения торгового центра в регионе.

С тех пор обе площадки находились на балансе структур Ingka, но не использовались ей, напоминают два консультанта на рынке жилой недвижимости, работавшие с ними. Сама компания в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, приостановила работу розничной сети в России и Белоруссии, а также на принадлежащих ей местных фабриках, производивших товары для IKEA. В 2023-м шведская группа постепенно продала все свои основные активы: заводы выкупили российский лесопереработчик «Лузалес» и компания «Слотекс» (специализируется на выпуске фасадов и кухонных столешниц); Газпромбанк получил 14 торговых центров «Мега», а штаб-квартиру IKEA в «Химки бизнес-парке» — компания «КЛС-Химки».

Структуры же, на балансе которых находились площадки под строительство торговых центров, в ноябре 2024 года перешли АО «Марс», действовавшему в интересах бизнесмена Роберта Узилова. Кроме того, тогда он стал владельцем склада шведской группы в подмосковном Есипово и земельного участка на Каширском шоссе в Ленинском районе Московской области. Самому Узилову, по данным СПАРК, принадлежат доли в «ИК «Юго-Восток» (как писали «Ведомости», эта компания владеет складским комплексом на Чагинской улице в районе Люблино), фирмах «Старк», «Фуд Логистик» (логистический оператор агрокластера «Фуд Сити») и «Достижение». Получить комментарий бизнесмена РБК не удалось.

Чем занимаются покупатели участков «Брусника», по данным Единого ресурса застройщиков, сейчас занимает седьмое место в списке крупнейших девелоперов России. В активной стройке у нее находится 1,5 млн кв. м в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и Московском регионе. На столичный рынок компания вышла в 2016 году, когда приобрела проект в подмосковном Видном. Затем она выкупила 28 га в Нахабино неподалеку от Красногорска и 0,8 га на Ивовой улице на севере Москвы. А в конце 2021 года девелопер договорился со структурой «Сбера» о реализации проекта на территории недостроенного торгового центра «Торжок» в Химках. В 2022-м у него появился участок площадью 6,9 га в Огородном проезде на севере Москвы. В 2024 году «Брусника» приобрела земельные участки на 10 га на проспекте Октября в Люберцах и проект «Квартал Герцена» у группы «Самолет». Выручка девелопера по итогам шести месяцев 2025-го (по МСФО) составила 36 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб. Основной владелец застройщика — бизнесмен Алексей Круковский. АО «СЕВНИИГИМ» занимается реализацией инвестиционного проекта комплексного освоения территории в Новоселье. Ей, судя по данным СПАРКа, принадлежат различные компании, которые занимаются застройкой участков в этом районе. Речь идет, к примеру, об ООО «СЗ «Новоселье СПБ», «СЗ «Прогресстрой Новоселье», «СЗ «Строймастер Новоселье» и проч. Кроме того, именно эта компания продала площадку здесь Ingka Group в 2016 году, она же планировала выступить партнером по реализации проекта шведской компании. В частности, она должна была заниматься проектированием и согласованием объектов с властями, включая транспортную развязку в районе 84-го км КАД вокруг Санкт-Петербурга. После отказа шведской группы от строительства торгового комплекса АО «СЕВНИИГИМ» обратилось в суд с иском о возмещении ему более 2 млрд руб.

Как оценивают сделки эксперты

Покупка участка Ingka Group в Челябинской области могла обойтись «Бруснике» в 100-150 млн руб., подсчитал руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Стоимость площадки в Новоселье он оценивает в 200-400 млн руб. Старший старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов полагает, что цена может быть и выше. За 40 га в Ленинградской области покупатель мог заплатить 1,3-1,5 млрд руб., в Челябинской — 300-400 млн руб., указывает он.

Обе бывшие площадки шведской группы приобрели девелоперы жилья, напоминает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Скорее всего, они будут использованы под возведение жилых комплексов, считает он. В «Бруснике» РБК пояснили, что решение о приобретении участка обусловлено оценкой локации и перспективой реализации на этой площадке современного многофункционального проекта в логике комплексного освоения территории. При этом, по словам представителя девелопера, покупка актива сама по себе не означает немедленный старт такого проекта. Дальнейшие шаги зависят от согласований, рыночной ситуации и от концепции, которая пока находится в проработке, добавил он.

В Челябинской области можно будет построить порядка 1,2-1,4 млн. кв. м недвижимости, подсчитал Калистратов. Затраты на строительство в такой проект, по его словам, могут составить порядка 200-230 млрд руб. Площадь проекта на участке в Ленинградской области он оценивает в 600-800 тыс. кв. м, объем инвестиций — в 100-150 млрд руб. При этом, Орлов не исключает, что в данном случае также возможен сценарий подготовки документов и последующей продажи территории другому девелоперу.