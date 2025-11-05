 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Газпромбанк объявил о передаче управления торговыми центрами «Мега»

Газпромбанк передал 14 торгцентров «Мега» в управление «Велес Менеджменту». Оперативное и стратегическое управление портфелем «Меги» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс»
Фото: Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС

Газпромбанк решил передать управление торговыми центрами «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Владельцем сети торговых центров Газпромбанк стал в сентябре 2023 года, когда закрыл сделку по покупке активов у владевшей IKEA в России шведской Ingka Centres. Зампредседателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы, Тигран Хачатуров заявил, что за это время группе удалось вывести «Мегу» на «абсолютно новый уровень».

«Мы обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей IKEA, предоставили дополнительные возможности для россиян, инвестировали в развитие инфраструктуры. Сейчас мы передаем «Мегу» под управление новой управляющей компании для реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости», — отметил Хачатуров.

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу
Бизнес
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Член совета директоров УК «Мега» Сергей Беляков поблагодарил Газпромбанк за развитие компании и сохранение команды. «В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на долгосрочном развитии портфеля торговых центров, формировании нового покупательского опыта и миссий для визитов, а также укреплении лидерских позиций на рынке торговой недвижимости в России», — добавил он.

«Велес Менеджмент» — российская компания, основанная в 2004 году. Специализируется на управлении активами и инвестиционными портфелями. По данным на конец 2024 года, объем активов под управлением УК «Велес Менеджмент» составлял 12,4 млрд. руб., размер собственных средств — 118 млн. руб.

В состав группы «Мега» входят УК «Мега» и 14 торговых центров в 12 регионах России: в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Оперативное и стратегическое управление портфелем «Меги» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс». Новым гендиректором управляющей компании «Мега» назначена Оксана Козлова. Ее предшественница на этом посту Любовь Попова перейдет в Газпромбанк, где займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением группы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Газпромбанк «Мега» IKEA
Материалы по теме
Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга «Медскан»
Бизнес
Иностранцам продлили разрешение платить за газ не только в Газпромбанке
Политика
Ушедшая IKEA зарегистрировала товарный знак в России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 11:24
Акцент образа жизни: как VOYAH стал не просто автомобилем Стиль, 11:24
Собянин показал, какой будет станция «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии Недвижимость, 11:23
Дмитрий Шепелев назвал смерть «учителя» Юрия Николаева личной потерей Общество, 11:22
Дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области Политика, 11:20
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 11:19
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
ФСБ задержала работавшего на спецслужбу НАТО москвича. Видео Политика, 11:14
Aspace Development — о первом проекте в Москве Недвижимость, 11:13
Часть Сум осталась без воды из-за проблем с электроснабжением Общество, 11:12
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:08
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 11:07
Явка избирателей в Нью-Йорке оказалась самой высокой за более чем полвека Политика, 11:05
Статья, которая поможет вам устроиться на работу в РБК 11:04