Газпромбанк объявил о передаче управления торговыми центрами «Мега»

Газпромбанк решил передать управление торговыми центрами «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Владельцем сети торговых центров Газпромбанк стал в сентябре 2023 года, когда закрыл сделку по покупке активов у владевшей IKEA в России шведской Ingka Centres. Зампредседателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы, Тигран Хачатуров заявил, что за это время группе удалось вывести «Мегу» на «абсолютно новый уровень».

«Мы обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей IKEA, предоставили дополнительные возможности для россиян, инвестировали в развитие инфраструктуры. Сейчас мы передаем «Мегу» под управление новой управляющей компании для реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости», — отметил Хачатуров.

Член совета директоров УК «Мега» Сергей Беляков поблагодарил Газпромбанк за развитие компании и сохранение команды. «В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на долгосрочном развитии портфеля торговых центров, формировании нового покупательского опыта и миссий для визитов, а также укреплении лидерских позиций на рынке торговой недвижимости в России», — добавил он.

«Велес Менеджмент» — российская компания, основанная в 2004 году. Специализируется на управлении активами и инвестиционными портфелями. По данным на конец 2024 года, объем активов под управлением УК «Велес Менеджмент» составлял 12,4 млрд. руб., размер собственных средств — 118 млн. руб. В состав группы «Мега» входят УК «Мега» и 14 торговых центров в 12 регионах России: в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Оперативное и стратегическое управление портфелем «Меги» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс». Новым гендиректором управляющей компании «Мега» назначена Оксана Козлова. Ее предшественница на этом посту Любовь Попова перейдет в Газпромбанк, где займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением группы.