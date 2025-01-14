Индия ждет от Москвы и Трампа решений для поставок нефти после санкций

Крупнейший импортер российской сырой нефти ожидает, что Москва сама найдет способ продолжить поставки вопреки санкциям США, чтобы не продавать топливо только в Китай и Турцию

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Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассчитывают, что последние американские санкции против российского нефтяного экспорта будут временными, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предприятия ожидают от команды будущего президента США Дональда Трампа более мягкой позиции в отношении России, что может привести к ослаблению ограничений. Кроме того, рассказали собеседники агентства, если Китай и Турция останутся единственными крупными покупателями российской нефти, Москве придется искать способ обойти рестрикции.

Пока индийские НПЗ ищут дополнительные объемы сырого топлива из Ирака и Саудовской Аравии, чтобы предотвратить дефицит.

Индия — крупнейший импортер российской нефти. Сырая нефть поступает в страну со скидками. В июле Индия импортировала 2,07 млн барр. российской нефти в сутки. «Потребность Индии в российской нефти будет расти, если не произойдет дальнейшего ужесточения санкций», — прогнозировал тогда источник Reuters в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Китай на фоне санкций также стал наращивать закупки нефти у других поставщиков с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки, рассказали агентству трейдеры.

Очередной раунд ужесточения американских санкций произошел на прошлой неделе, 10 января. Принятые меры стали «самыми значительными санкциями» против российского энергетического сектора, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх. По его оценке, новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов в месяц». В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Кроме того, под ограничения подпали дополнительные танкеры, которые, как считает Вашингтон, используются для перевозки российской нефти. Санкции также коснулись «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок. Эти меры «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», считают в американском Минфине.

В правительстве Индии затем заявили, что откажут в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США. Несмотря на запланированное исключение — его сделают судам, зафрахтованным до 10 января, если они разгрузятся до 12 марта, — нефтеперерабатывающие заводы ждут рекомендаций от юристов и банков, выяснил Bloomberg.

«В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляется альтернативный вариант. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций», — прокомментировал новые санкции представитель российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно».