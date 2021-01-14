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Эксперт дал прогноз относительно роста цен на продукты в 2021 году

Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели Центробанка в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, при этом большую часть года они будут находиться на уровне 3-3,5%. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

«Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года», — ответил эксперт на вопрос о том, вернется ли инфляция к таргету Банка России в наступившем году.

Тищенко считает, что это произойдет, потому что экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

Путин объяснил рост цен на продукты
Экономика
Владимир Путин

В начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания — сахар, макароны, муку, подсолнечное масло и хлеб.

На следующий день глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал профильные министерства. В частности, тогда он заявил, что ведомства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию.

Согласно данным Росстата, самым дорогим товаром из продовольственных товаров в России стал сахар.

Второе место среди продуктов по росту стоимости в 2020 году стало подсолнечное масло, цена которого выросла на 25,91% по сравнению с показателем за 2019 год. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи подорожали на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%.

рост цен продукты эксперт
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