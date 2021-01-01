Решетников назвал основные причины роста цен на базовые продукты

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Основными причинами роста цен на продукты в России стало снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие. Об этом на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал министр.

Как напомнил Решетников, для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. В рамках соглашения будут снижены цены на сахар и подсолнечное масло. Меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Ранее Решетников говорил, что соглашение обеспечит снижение цен до конца текущего года.

Кроме того, в правительство был внесен проект постановления о введении квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня 2021 года.