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Решетников назвал основные причины роста цен на базовые продукты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Основными причинами роста цен на продукты в России стало снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие. Об этом на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал министр.

Как напомнил Решетников, для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. В рамках соглашения будут снижены цены на сахар и подсолнечное масло. Меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Ранее Решетников говорил, что соглашение обеспечит снижение цен до конца текущего года.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Кроме того, в правительство был внесен проект постановления о введении квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня 2021 года. 

Ранее на проблему с ценами продуктов обратил внимание президент Владимир Путин. По данным Генеральной прокуратуры, стоимость сахара выросла на 71,5%, а подсолнечного масла — на 23,8%.

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Одной из мер по стабилизации цен стал законопроект, согласно которому правительство получит право регулировать цены на социально значимые продукты. 23 декабря он был принят в третьем чтении Государственной думой. Сейчас законопроект рассматривается в Совете Федерации.

«Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — так прокомментировал Решетников закон.

Максим Решетников Минэкономразвития Совет Федерации цены продукты
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