 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Газпром» объяснил претензии к аудиту долга Молдавии

«Газпром» отказался признать достоверным и независимым аудит долга Молдавии
«Газпром» вновь отказался считать не выявивший долга перед ним Молдавии аудит итоговым документом, отметив, что он не соответствует международным стандартам. По оценкам «Газпрома», долг Кишинева за поставки составляет $709 млн
«Газпром» GAZP ₽167,85 -0,24% Купить
Фото: moldovagaz.md
Фото: moldovagaz.md

Опубликованный в начале сентября отчет проверки задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» за поставки топлива в Приднестровье не может считаться итоговым документом «независимого и достоверного» аудита, заявили в российской компании.

В публикации «Газпрома» отмечается, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал этот отчет, а большинство его членов подчеркнули, что документ не является отчетом по аудиту финансовой задолженности в соответствии международным стандартам. Это прописано и в самом документе.

Кроме того, как сообщает «Газпром», один из исполнителей аудита имеет конфликт интересов с российской компанией, что говорит о том, что документ не удовлетворяет требованиям независимости. «Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — говорится в публикации.

«Выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и в соответствующих решениях международного арбитража», — заключили в «Газпроме».

О том, что проведенный независимый аудит не выявил долга молдавских властей перед «Газпромом» на $800 млн, в начале сентября заявила президент республики Майя Санду, добавив, что Россия «хотела быстро обмануть» Молдавию.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет (с 1990 года).

Читайте на РБК Pro
Какие нефтегазовые компании в России выплатят самые большие дивиденды
Неуправляемые потоки: как изменилось отношение банков к деньгам из России
Каждый оставляет в интернете цифровой след. Как его контролировать
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели

К переговорам по задолженности Кишинев согласился перейти при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг. «Газпром» оценивал долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить, пригрозив в противном случае не продлевать контракт и остановить поставки. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Через несколько дней министр энергетики Молдавии Виктор Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. Если же правительство Молдавии признает долг $709 млн, это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по $1 тыс., сказал министр. Он также отметил, что власти не ожидают подтверждения выводов аудиторов в «Молдовагазе», поскольку контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому».

Руководство Молдавии винит в образовании задолженности Приднестровье, которое, по его версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами. По другим расчетам, которая провела компания Grant Thornton, на конец 2020 года «Молдовагаз» имел задолженность около $6,55 млрд, не считая возможные пени на забалансовых счетах.

В середине декабря 2022-го министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил о независимости республики от российского газа. Таким образом он охарактеризовал начало закупок топлива у молдавского «Энергокома» для снабжения правого берега Днестра.

«Газпром» отказался от сделки, отметив, что проведенный аудит не влияет на размер задолженности. В «Молдовагазе» заявили, что сумма $8,6 млн, которую предложили выплатить молдавские власти, вызывает недоумение, поскольку «совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» (поставщики центрального отопления в Молдавии) перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн.

В конце сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Кишинев сделал новое предложение «Газпрому». Речь идет о мировом соглашении, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн компенсации за «отклонения от тарифа».

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Молдавия Газпром Долги аудит
Материалы по теме
В «Газпроме» заявили о риске дефицита газа при либерализации экспорта СПГ
Бизнес
«Газпром» заявил о продолжении поставок газа в Молдавию
Политика
Молдавия нашла газ дешевле и отказалась покупать его у «Газпрома»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
ГТЛК запустит маркетплейс с дронами Бизнес, 00:00
The Times of Israel показала фото израильских военных в парламенте Газы Политика, 00:00
Цифра дня | СБЕР, 243355, 14/11 00:00
В МЧС сообщили о планах вывезти россиян из сектора Газа за неделю Политика, 13 ноя, 23:54
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 13 ноя, 23:49
«Газпром» объяснил претензии к аудиту долга Молдавии Бизнес, 13 ноя, 23:32
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 13 ноя, 23:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
18-летний сын Кадырова стал первым заместителем министра спорта Чечни Политика, 13 ноя, 23:10
Президент Польши вновь назначил Моравецкого премьером Политика, 13 ноя, 22:59
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 13 ноя, 22:58
ХАМАС запросил пятидневное перемирие в обмен на свободу женщин и детей Политика, 13 ноя, 22:53
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 13 ноя, 22:39
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 13 ноя, 22:27
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 13 ноя, 22:16