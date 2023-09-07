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В «Молдовагазе» удивились аудиту долга перед «Газпромом»

«Молдовагаз»: сумма долга перед «Газпромом» в $8,6 млн вызывает недоумение
Фото: moldovagaz.md
Фото: moldovagaz.md

Сумма в $8,6 млн, которую власти Молдавии хотят выплатить «Газпрому» в качестве долга за газ, вызывает недоумение. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Сумма в $8,6 млн вызывает недоумение, поскольку «совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» (поставщики центрального отопления в Молдавии) перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами», — написал Чебан.

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет (с 1990 года).

К переговорам по задолженности Кишинев согласился перейти при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг. «Газпром» оценивал долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить, пригрозив в противном случае не продлевать контракт и остановить поставки. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

3 сентября президент республики Майя Санду заявила, что по итогам аудита, проведенного иностранной компанией, долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн выявлено не было. По словам Санду, российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию.

Через несколько дней министр энергетики Молдавии Виктор Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. Если же правительство Молдавии признает долг $709 млн, это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по $1 тыс., сказал министр. Он также отметил, что власти не ожидают подтверждения выводов аудиторов в «Молдовагазе», поскольку контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». В самом «Газпроме» отказались урегулировать спор на таких условиях.

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Теги
Молдавия Газпром «Молдовагаз» Долги

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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