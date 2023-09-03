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Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед «Газпромом»

Президент Санду: аудит не выявил задолженности Молдавии на $800 млн перед «Газпромом»
Независимый аудит не обнаружил задолженности Молдавии перед «Газпромом» в размере $800 млн, заявила Санду. Выплата долга была условием продления контракта на поставки в 2021-м. «Газпром» оценивал его в $709 млн
«Газпром» GAZP ₽178,22 +0,13% Купить
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Carl Court / Getty Images)

По итогам аудита, проведенного иностранной компанией, долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн не выявлено, заявила президент республики Майя Санду на встрече с представительницами «Женской ассоциации» Гагаузии. Она уточнила, что правительство выступит с официальным заявлением на следующей неделе.

По словам Санду, российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию. «Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — рассказала она (цитата по nokta.md).

«Если газ продает только монополист, то это не нормально. И они сказали, что мы не сможем за два месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны», — добавила молдавский президент.

РБК направил запрос «Газпрому».

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. В конце октября 2021 года его продлили на пять лет после обсуждения ряда условий. Так, договором устанавливалась формула расчета, основанная на биржевых ценах, что предполагает изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Источник ТАСС, близкий к переговорам, тогда сообщал, что этот контракт также предусматривает выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы.

К переговорам по задолженности Кишинев согласился перейти при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг. «Газпром» оценивал долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить, пригрозив в противном случае не продлевать контракт и остановить поставки. Санду признавала, что на конец 2020 года общий долг перед компанией составлял примерно $7,5 млрд.

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Руководство страны винит в этом Приднестровье, которое, по его версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами. По другим расчетам, которая провела компания Grant Thornton, на конец 2020 года «Молдовагаз» имел задолженность около $6,55 млрд, не считая возможные пени на забалансовых счетах.

К декабрю прошлого года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» за текущие поставки составил $43 млн.

На фоне сложностей при продлении договора о поставках российского газа Молдавия сделала пробные закупки газа по 1 млн куб. м у Польши и Нидерландов, а также 1,5 млн куб. м у Украины. За год же страна потребляет около 3 млрд куб. м газа.

В середине декабря 2022-го министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил о независимости республики от российского газа. Таким образом он охарактеризовал начало закупок топлива у молдавского «Энергокома» для снабжения правого берега Днестра.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Георгий Смирнов
Молдавия Газпром Долги аудит Майя Санду

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