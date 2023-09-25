«Ъ» узнал о предложении Молдавии «Газпрому» заключить мировое соглашение

Власти Молдавии по итогам проведенного иностранной компанией аудита предложили «Газпрому» урегулировать спор о долге в $709 млн за $153,57 млн. В «Газпроме» ранее говорили, что аудит был проведен с нарушением договоренностей

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Российская компания требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, однако власти Молдавии по итогам последнего аудита предложили урегулировать спор за $8,6 млн.

Согласно документу, который есть в распоряжении газеты, Кишинев требует немедленного списания долга «Молдовагаза» перед подконтрольной «Газпрому» компанией «Факторинг Финанс» (ей переуступлен долг «Молдовагаза» в размере $275 млн) и самим «Газпромом» (еще $433 млн).

Взамен молдавские власти предлагают, чтобы «Молдовагаз» до конца 2025 года оплатил «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа» (если затраты молдавской компании выше, чем учтено в тарифе, на будущий период он корректируется, чтобы компенсировать дополнительные расходы), а также отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с неправильным распределением транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около $160 млн).

В Минэнерго Молдавии на запрос «Коммерсанта» не ответили. В «Газпроме» не уточнили, готовы ли рассмотреть мировое соглашение, но сообщили, что соответствующий проект действительно поступил в «Молдовагаз».

«Газпром» и «Молдовагаз» с 2011 года регулярно продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет (с 1990 года).

К переговорам по задолженности Кишинев согласился перейти при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы долг. «Газпром» оценил долг Молдавии в $709 млн и требовал его выплатить, пригрозив в противном случае не продлевать контракт и остановить поставки. При этом Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита в ноябре 2022 года утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Власти Молдавии винят в образовании долга Приднестровье, которое, по их версии, в отличие от Кишинева, не платит за поставки годами. По расчетам компании Grant Thornton, на конец 2020 года «Молдовагаз» имел задолженность около $6,5 млрд, не считая возможные пени на забалансовых счетах.

В начале сентября президент республики Майя Санду заявила, что по итогам аудита, проведенного иностранной компанией, долга Молдавии перед «Газпромом» на $800 млн выявлено не было. По словам Санду, российская сторона «хотела быстро обмануть» Молдавию. «Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — заявила глава государства.



Через несколько дней министр энергетики Молдавии Виктор Парликов предложил «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1% от его суммы — $8,6 млн. В «Газпроме» в ответ заявили, что проведенный Кишиневом аудит не сможет каким-либо образом повлиять на размер и обоснованность задолженности Молдавии, поскольку он был проведен с нарушением всех договоренностей между сторонами.