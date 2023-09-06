Молдавия предложила «Газпрому» урегулировать спор о долге за 1%

«Газпром» требует от Молдавии $709 млн, но аудит не нашел подтверждения основной части долга. Кишинев предложил уладить вопрос за $8,6 млн. Российская сторона пригрозила перекрыть поставки

Фото: Анатолий Мальцев / ТАСС

Молдавия предлагает «Газпрому» за $8,6 млн полностью урегулировать спор о долге, заявил министр энергетики Виктор Парликов, пишет Newsmaker.

Российская компания настаивает на сумме в $709 млн, напомнил он, но аудиторы пришли к выводу, что значительная часть этой суммы либо не подлежит исполнению, либо по ней не представлены документы. Более того, такие выводы проверки позволяют уже Молдавии предъявить претензии: «Если вы помните, «Газпром» в прошлом году безосновательно сократил объем поставок в Молдову».

В этом предложении «есть место для дискуссий», Кишинев ждет ответа Москвы, «мяч на их стороне», сказал Парликов.

Если же правительство Молдавии признает долг $709 млн, это будет означать, что каждое подключенное к газу домохозяйство будет должно по $1 тыс., указал министр. Он отметил, что власти не ожидают подтверждения выводов аудиторов в «Молдовагазе», поскольку контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Аудит обошелся Молдавии в €1,15 млн.

РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома».

«Газпром» и «Молдовагаз» каждый год с 2011-го продлевали соглашение о поставках газа. В очередной раз это сделали осенью 2021 года на пять лет. Договор устанавливал формулу расчета, основанную на биржевых ценах и предполагающую изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Близкий к переговорам источник госагентства ТАСС рассказывал, что документ предусматривает выплату Молдавией долга за поставки прошлых лет.

Молдавские власти согласились перейти к диалогу о задолженности при условии проведения независимого аудита. «Газпром» пригрозил при невыплате $709 млн отказаться от продления контракта и остановить поставки.

Президент Моддавии Майя Санду считает, что российская сторона хотела обмануть Кишинев. «Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», — рассказала она.