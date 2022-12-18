Молдавский министр сообщил о достижении независимости от российского газа

«Молдовагаз» начал закупать топливо у госпредприятия «Энергоком» для потребления на правом берегу Днестра. Откуда и по какой цене его приобретает «Энергоком», не уточняется

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Молдавия перестала быть зависимой от газа из России, сообщил в своем телеграм-канале министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого», — написал он.

Спыну привел постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), по которому «Молдовагаз» в декабре приобретет у госпредприятия «Энергоком» около 100 млн куб. м газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м. По его словам, она включает все расходы: стоимость покупки газа, расходы на транспортировку и хранение. Спыну заверил, что тариф для потребителей не изменится.

Как пишет tv8.md, окончательную стоимость газа установят до 10 января, цена продажи не будет включать маржу прибыли «Энергокома». «Молдовагаз» обязали рассчитаться за поставки до 20 января. Природный газ будет поставляться исключительно на территорию Молдавии, где действуют лицензированные системные операторы.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что в декабре закупочная цена на российский газ для Молдавии составила $785 за 1 тыс. куб. м, что на $36 меньше, чем в ноябре. Объем поставок остался прежним — 5,7 млн куб. м в день.

С 4 декабря, по словам Чебана, «Молдовагаз» начал закупать из двух источников: 5,7 млн. кубов в день у «Газпрома» в рамках действующего контракта, а также 3,5 млн. кубов в день у «Энергокома» для потребителей правобережья Днестра. Откуда и по какой цене покупает газ «Энергоком», он не уточнил.