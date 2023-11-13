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«Коммерсантъ» узнал о переносе поставки «Аэрофлоту» новых Superjet

«Ъ»: получение «Аэрофлотом» первых импортозамещенных SJ100 отложили на 2024 год
«Аэрофлот» должен был получить первые SJ100 с российскими двигателями к концу 2023-го, поставку теперь окончательно перенесли на следующий год. «Ростех» попросил не «расценивать как критичные» изменение сроков на несколько месяцев
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Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

Поставку «Аэрофлоту» первых двух импортозамещенных SJ100 с российскими двигателями ПД-8 окончательно отложили на 2024-й, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседников, близких к «Ростеху» и перевозчику.

Прежде планировалось, что «Аэрофлот» получит борта до конца 2023 года. Всего компания рассчитывает получить 34 самолета SJ100 до 2025-го.

Некоторые собеседники издания предположили, что использование самолетов начнется не раньше конца 2024-го, а техническая приемка начнется несколько раньше: формально их передадут компании, но фактически оставят на территории производителя «Яковлев», входящего в «Ростех». Так сделают до завершения всех работ по сертификации российских агрегатов и систем.

В «Ростехе» сообщили газете, что SJ100 смогут передать только при уверенности в надежности и безопасности всех систем. «Здесь не может быть компромиссов, и, если в ходе работы мы видим, что требуются дополнительные испытания или доработка каких-то узлов, все это делается», — подчеркнули в госкорпорации, отметив, что возможные корректировки в диапазоне нескольких месяцев не следует «расценивать как критичные».

Вторая половина 2024 года — логичный срок начала выполнения регулярных рейсов на SJ100, учитывая, что первый полет борта с отечественными двигателями должен состояться до конца нынешнего года, рассказал один из собеседников газеты. «Нужно новые двигатели доиспытать, потом завершить все предусмотренные испытания самолета с новыми системами для полноценной сертификации», — объяснил он.

«Аэрофлот» не имеет претензий к производителю, все вопросы прошли согласование, добавил близкий к перевозчику источник. Другой собеседник, близкий к «Яковлеву», подтвердил нахождение взаимопонимания между сторонами. «С учетом масштаба задач по импортозамещению и загрузки действующего авиапарка поставка первых самолетов в 2024 году всех устроит», — сказал он.

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В июле замглавы корпорации «Яковлев» Юрий Корицкий показал презентацию, из которой следовало, что поставка новых Superjet «Аэрофлоту» ожидается только в третьем квартале 2024 года. Вскоре в компании назвали эти сведения «технической ошибкой» и заверили, что поставки по-прежнему ожидаются в конце этого года.

«Сроки никто не менял — это конец 2023 года. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», — заверил гендиректор компании «Яковлев» Андрей Богинский.

В конце августа состоялся первый полет импортозамещенного Superjet, на нем заменили около 40 систем и агрегатов, включая авионику, шасси, системы электроснабжения, а для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аэрофлот Импортозамещение SSJ100 Superjet
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