«Ростех»: данные о сокращении парка SSJ100 в пять раз основаны на негативном сценарии

«Ростех» объяснил прогноз о сокращении парка SSJ100 в пять раз

«Коммерсантъ» cо ссылкой на письмо производителя SSJ100 ранее сообщил, что из-за невозможности ремонта французских двигателей парк самолетов может сократиться в пять раз. «Ростех» назвал данные негативным сценарием 2022 года

Самолеты Sukhoi Superjet 100 на заводе (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Данные о том, что к 2030 году парк Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) может сократиться в пять раз, основаны на негативном сценарии 2022 года и уже устарели. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя самолета корпорации «Иркут» (входит в «Ростех») ранее сообщил, что из-за нехватки запчастей и невозможности ремонта «горячей части» SSJ100 парк самолетов с нынешних 150 может сократиться до 28 «старых машин» уже к 2030 году.

«Это старые расчеты, они делались в 2022 году, чтобы предусмотреть в том числе самые негативные сценарии. Сегодня май 2023 года, и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, «Иркут» с коллегами из других компаний делают все, чтобы страна была обеспечена самолетами, а текущий парк отслуживался и продолжал летать. Ведется сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты», — прокомментировали в «Ростехе».

Как отмечал «Коммерсантъ», возможное сокращение парка в «Иркуте» связали с дефицитом подменных двигателей и отсутствием возможности осуществлять ремонт французских двигателей SaM146. Если работы по ремонту «горячей части» двигателя будут освоены, то на крыле удастся сохранить 106 самолетов.

При этом еще летом 2022 года Минтранс прогнозировал сохранение эксплуатации всех 170 ближнемагистральных самолетов (включая SSJ100, Як-42 и Embraer), напоминает газета. В «Иркуте» «Коммерсанту» пояснили, что обновленные данные отражают «усилия, направленные на поддержание стабильной эксплуатации парка SSJ100». В компании отметили, что, по предварительным данным от авиаперевозчиков, «заинтересованность в ремоторизации парка SSJ100 есть».

Близкий к «Ростеху» источник газеты заявил, что у производителя есть решения, которые позволят увеличить использование парка SSJ с двигателями SaM146 «на достаточно продолжительный срок». По мнению собеседника, к этому времени появятся новые российские самолеты, а «тема с ремоторизацией перестанет быть актуальной».

РБК направил запрос в «Иркут».

Стоимость комплекта из двух двигателей обычно оценивают в 50–60% от цены нового самолета, отмечает «Коммерсантъ». При стоимости SSJ100 на конец 2021 года около 2–2,5 млрд руб., новый двигатель, по самым минимальным оценкам, обойдется в 1,3–1,8 млрд руб.

Superjet — это результат сотрудничества конструкторов «более чем из 20 мировых лидеров авиастроения», говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Турбовентиляторные двигатели SaM146 для Superjet производила компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК). Причем одни части мотора производились и ремонтировались во Франции, другие — в России.

После введения санкций против российской авиаотрасли в 2022 году поставки свечей и других расходных материалов, необходимых для обслуживания двигателей SSJ100, практически прекратились. В то же время самолет стал особенно важным для отрасли, поскольку на самолеты российского производства не распространялись требования западных лизингодателей и их не могли арестовать за рубежом.

Всего в России 12 операторов Superjet, которые в общей сложности эксплуатируют 160 таких самолетов, следует из данных Росавиации. В марте летающие на Superjet компании сообщили, что столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов говорил, что ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet до полного прекращения полетов всего парка воздушных судов.

В марте 2022 года в Минпромторге пообещали ускорить работу и над российской версией Superjet. Для этого необходимо в том числе заменить двигатель иностранного производства SaM146 на российский ПД-8. Первый полет самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) с российским оборудованием состоится в мае, сообщали в «Ростехе».