branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу FH-70 производства НАТО Политика, 06:29
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
«Известия» узнали число попавших в детдом по заявлению родителей Общество, 06:02
Экономисты предупредили об откате Китая к традиционной модели роста Экономика, 06:00
В Кривом роге прогремели взрывы Политика, 05:58
«Ъ» узнал о планах MarkAB Capital организовать производство SSJ-100 в ОАЭ Бизнес, 05:53
Google задолжал российским кредиторам более ₽20 млрд Бизнес, 05:31
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Минобороны Украины допустило начало использования F-16 весной Политика, 05:23
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 05:10
Россияне стали чаще интересоваться бюджетными букетами к 1 сентября Общество, 05:00
«Известия» узнали о планах ввести штрафы за незаконные экскурсии Общество, 04:56
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 04:40
Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену Политика, 04:21
В России запустят СБП для ценных бумаг Финансы, 04:05
Война санкций ,  
0 

«Ъ» узнал о планах MarkAB Capital организовать производство SSJ-100 в ОАЭ

«Коммерсантъ»: эмиратская MarkAB Capital хочет организовать производство SSJ-100 в ОАЭ
Сюжет
Война санкций
Эмиратская MarkAB Capital планирует приобрести долю ОАК в SJI — СП ОАК и итальянской Leonardo, созданное для экспорта SSJ 100, — чтобы получить европейский сертификат и организовать производство самолетов в ОАЭ, узнал «Ъ»
Самолеты Sukhoi Superjet-100 в сборочном цехе на&nbsp;авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре&nbsp;
Самолеты Sukhoi Superjet-100 в сборочном цехе на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре  (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Эмиратская MarkAB Capital хочет приобрести долю ОАК в SuperJet International (SJI, совместное предприятие ОАК и итальянской Leonardo), которая в настоящее время арестована в рамках антироссийских санкций, чтобы наладить производство самолетов SSJ-100 в ОАЭ, выяснил «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, эмиратская компания рассчитывает получить европейский сертификат типа на самолет SSJ-100, чье действие приостановлено из-за санкций в 2022 году (принадлежит «Яковлеву»). Один из источников газеты, близкий к SJI, уточнил, что передача сертификата и «всей технической документации на самолет» — одно из условий, при которых MarkAB Capital готова приобрести долю ОАК в SJI.

В пресс-службе SJI воздержались от комментариев по породу перезапуска СП, однако отметили, что компания «стремится обеспечить свое будущее за счет привлечения новых акционеров». «Мы активно работаем над планом перезапуска компании, который станет возможным только после выполнения определенных условий и получения необходимых разрешений со стороны итальянских и российских властей», — указали в компании.

SJI — российско-итальянское совместное предприятие, созданное в 2007 году структурами ОАК и холдингом Leonardo (тогда — Finmeccanicа) для кастомизации SSJ-100 перед поставками зарубежным авиакомпаниям. Акции ОАК наряду с четырьмя самолетами SSJ в Венеции были арестованы в Италии летом 2022 года в рамках антироссийских санкций.

Итальянские СМИ сообщали, что всего ОАК принадлежит 90% акций на $160 млн. В феврале этого года SJI сообщала, что ОАК договорилась с Mark AB Capital Investments о продаже ей своей доли в СП в размере 49%. Еще 41% перешли бы к итальянской Studio Guidotti International.

В июне в SJI сообщили, что инвестофис Абу-Даби (ADIO, Abu Dhabi Investment Office) одобрил проект строительства в Аль-Айне линии сборки региональных самолетов, не уточняя каких. В SJI заявили, что завод в Аль-Айне может быть построен уже в 2025 году, а к 2026 году в ОАЭ и Италии будет налажена цепочка поставок необходимых комплектующих. Размер инвестиций на первом этапе оценивался в €200 млн.

По словам источника «Коммерсанта» в Брюсселе, итальянская сторона «пытается представить сделку как свершившийся факт», однако реальных подвижек, по его данным, нет ни в передаче сертификата, ни в разморозке акций. В то же время он не исключил, что снятие ареста с акций ОАК может произойти при масштабировании обмена замороженными активами с иностранцами.

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Сможет ли рубль укрепиться: отвечают аналитики Bloomberg и The Economist
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности

Superjet — это результат сотрудничества конструкторов «более чем из 20 мировых лидеров авиастроения», говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех»). На самолете используются турбовентиляторные двигатели SaM146 производства PowerJet — совместного предприятия французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК).

EASA выдало сертификат типа A-176 на SSJ-100 (RRJ-95B) в феврале 2012 года. Процесс валидации начался параллельно с прохождением сертификации самолета в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) в России с 2004 года. «Суперджет» стал первым российским пассажирским лайнером, сертифицированным согласно авиационным правилам CS-25 EASA, что позволило поставлять его в ЕС. После 24 февраля 2022 года действие сертификата было приостановлено.

В марте летающие на SSJ-100 компании сообщили, что столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов говорил, что ситуация ведет к риску остановки части парка SSJ-100 до полного прекращения полетов всего парка воздушных судов.

В конце 2023 года ОАК планирует сертифицировать импортозамещенную версию Superjet 100 — SSJ-NEW. В нем, помимо прочего, двигатель SaM146 будет заменен на российский ПД-8. Стартовым оператором «импортозамещенных» самолетов Superjet New должна стать группа «Аэрофлот». Первое воздушное судно ей планировалось передать в декабре 2023 года.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
SSJ100 Superjet ОАЭ производство Италия санкции
Материалы по теме
Первый полет самолета SSJ New состоится в ближайшее время
Экономика
«Ростех» объяснил прогноз о сокращении парка SSJ100 в пять раз
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о жалобах эксплуатантов SSJ на встроенную навигацию
Бизнес