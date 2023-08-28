«Ъ» узнал о планах MarkAB Capital организовать производство SSJ-100 в ОАЭ

Эмиратская MarkAB Capital планирует приобрести долю ОАК в SJI — СП ОАК и итальянской Leonardo, созданное для экспорта SSJ 100, — чтобы получить европейский сертификат и организовать производство самолетов в ОАЭ, узнал «Ъ»

Самолеты Sukhoi Superjet-100 в сборочном цехе на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Эмиратская MarkAB Capital хочет приобрести долю ОАК в SuperJet International (SJI, совместное предприятие ОАК и итальянской Leonardo), которая в настоящее время арестована в рамках антироссийских санкций, чтобы наладить производство самолетов SSJ-100 в ОАЭ, выяснил «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, эмиратская компания рассчитывает получить европейский сертификат типа на самолет SSJ-100, чье действие приостановлено из-за санкций в 2022 году (принадлежит «Яковлеву»). Один из источников газеты, близкий к SJI, уточнил, что передача сертификата и «всей технической документации на самолет» — одно из условий, при которых MarkAB Capital готова приобрести долю ОАК в SJI.

В пресс-службе SJI воздержались от комментариев по породу перезапуска СП, однако отметили, что компания «стремится обеспечить свое будущее за счет привлечения новых акционеров». «Мы активно работаем над планом перезапуска компании, который станет возможным только после выполнения определенных условий и получения необходимых разрешений со стороны итальянских и российских властей», — указали в компании.

SJI — российско-итальянское совместное предприятие, созданное в 2007 году структурами ОАК и холдингом Leonardo (тогда — Finmeccanicа) для кастомизации SSJ-100 перед поставками зарубежным авиакомпаниям. Акции ОАК наряду с четырьмя самолетами SSJ в Венеции были арестованы в Италии летом 2022 года в рамках антироссийских санкций. Итальянские СМИ сообщали, что всего ОАК принадлежит 90% акций на $160 млн. В феврале этого года SJI сообщала, что ОАК договорилась с Mark AB Capital Investments о продаже ей своей доли в СП в размере 49%. Еще 41% перешли бы к итальянской Studio Guidotti International.

В июне в SJI сообщили, что инвестофис Абу-Даби (ADIO, Abu Dhabi Investment Office) одобрил проект строительства в Аль-Айне линии сборки региональных самолетов, не уточняя каких. В SJI заявили, что завод в Аль-Айне может быть построен уже в 2025 году, а к 2026 году в ОАЭ и Италии будет налажена цепочка поставок необходимых комплектующих. Размер инвестиций на первом этапе оценивался в €200 млн.

По словам источника «Коммерсанта» в Брюсселе, итальянская сторона «пытается представить сделку как свершившийся факт», однако реальных подвижек, по его данным, нет ни в передаче сертификата, ни в разморозке акций. В то же время он не исключил, что снятие ареста с акций ОАК может произойти при масштабировании обмена замороженными активами с иностранцами.

Superjet — это результат сотрудничества конструкторов «более чем из 20 мировых лидеров авиастроения», говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех»). На самолете используются турбовентиляторные двигатели SaM146 производства PowerJet — совместного предприятия французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК).

EASA выдало сертификат типа A-176 на SSJ-100 (RRJ-95B) в феврале 2012 года. Процесс валидации начался параллельно с прохождением сертификации самолета в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) в России с 2004 года. «Суперджет» стал первым российским пассажирским лайнером, сертифицированным согласно авиационным правилам CS-25 EASA, что позволило поставлять его в ЕС. После 24 февраля 2022 года действие сертификата было приостановлено.

В марте летающие на SSJ-100 компании сообщили, что столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов говорил, что ситуация ведет к риску остановки части парка SSJ-100 до полного прекращения полетов всего парка воздушных судов.

В конце 2023 года ОАК планирует сертифицировать импортозамещенную версию Superjet 100 — SSJ-NEW. В нем, помимо прочего, двигатель SaM146 будет заменен на российский ПД-8. Стартовым оператором «импортозамещенных» самолетов Superjet New должна стать группа «Аэрофлот». Первое воздушное судно ей планировалось передать в декабре 2023 года.