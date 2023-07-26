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Поставки новых самолетов Superjet «Аэрофлоту» перенесли на полгода

Корпорация «Иркут» отложила поставки самолетов Superjet New на третий квартал 2024 года
Корпорация «Иркут» перенесла поставки первых самолетов Superjet New с российским двигателем, как минимум, на полгода — с декабря 2023 года на третий квартал 2024 года
«Аэрофлот» AFLT ₽44,61 -0,71% Купить
Фото: rostec.ru
Фото: rostec.ru

Поставки первых самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 в авиакомпании перенесены на третий квартал 2024 года. Это следует из презентации заместителя гендиректора корпорации «Иркут» Юрия Корицкого, представленной в ходе объявления о запуске ее нового бренда в Жуковском. Ранее первый такой самолет планировалось передать группе «Аэрофлот» в декабре 2023 года.

Теперь «Иркут» будет называться «Яковлев» в честь советского авиаконструктора Александра Яковлева, а новый самолет, ранее известный как Superjet New, переименован в SJ-100.

Процесс сертификации нового Superjet запланирован на второй квартал 2024 года, указано в презентации Корицкого. «Сегодня программы МС-21 и Superjet New, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике — с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Ростех» контролирует Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в которую входит «Иркут». Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что производитель не информировал об изменении сроков поставки.

ОАК производит самолеты Superjet с 2007 года. Уровень российских компонентов в этом самолете составлял только около 50%, в частности, в его производстве использовался французско-российский двигатель SaM146. Российские власти инициировали разработку самолета в модификации «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» (Superjet New) почти десять лет назад на фоне первых западных санкций, введенных из-за присоединения Крыма к России. В 2015 году глава Минпромторга Денис Мантуров утвердил приказ, в котором был изложен план импортозамещения в гражданском авиастроении, включавший и самолеты Superjet. Реализация самой программы Superjet New обойдется менее чем в 120 млрд руб., отмечал Чемезов в декабре 2020 года. Он также обещал, что для нового самолета порядка 97% иностранных компонентов можно будет заменить на российские.

В сентябре 2022 года «Аэрофлот» подписал c ОАК соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов российского производства, включая передачу в аренду 89 самолетов Superjet New (SJ-100) и 210 самолетов МС-21, в период с 2023 по 2030 год. Минимальная стоимость SJ-100 для этой авиагруппы составит 2,256 млрд руб., следует из инвестиционного проекта льготного лизинга российских воздушных судов, который в январе 2023 года утвердил премьер Михаил Мишустин.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Тимофей Дзядко
Аэрофлот Superjet Корпорация «Иркут»
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