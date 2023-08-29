Импортозамещенный SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях

На лайнере импортозаместили порядка 40 систем и агрегатов. Первый опытный образец летает на франко-российских двигателях SaM146, на второй обещают поставить полностью отечественные

Первый полет SJ100 (Фото: Минпромторг)

Импортозамещенный российский ближнемагистральный самолет SJ-100 совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили РБК в Минпромторге.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 км/ч», — говорится в сообщении.

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Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина, уточнили в ведомстве.

«Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг», — сообщили в Минпромторге.

По словам главы ведомства, вице-премьера Дениса Мантурова, изготовленный Производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») самолет — «успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей».

Всего на импортонезависимом «Суперджете» было замещено порядка 40 систем и агрегатов, включая авионику, шасси, системы электроснабжения.

Как заявили в Минпромторге, для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146.

Второй опытный образец полетит уже с отечественными двигателями ПД-8, которые проходят серию стендовых испытаний и летные испытания.

«Программа импортозамещения стартовала в 2019 году, и сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным. Этот самолет стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

В июне 2022-го «Ведомости» писали, что опытно-конструкторские работы по импортозамещению «Суперджета» в рамках действующих контрактов обойдутся в 50 млрд руб. без учета двигателей.

В мае производитель лайнеров — корпорация «Иркут» — сообщал, что планирует в ближайшее время начать передавать авиакомпаниям полностью импортозамещенные серийные самолеты SSJ New с темпом до 20 единиц в год и МС-21 с наращиваем выпуска до 72 единиц в год.