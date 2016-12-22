AliExpress впервые раскрыл количество покупателей из России

В год 20 млн россиян регулярно совершают покупки через AliExpress. По прогнозам аналитиков, в 2018 году выручка от продажи китайских товаров через российский AliExpress составит 212 млрд руб., в разы больше, чем у конкурентов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн пользователей, рассказал в интервью РБК глава AliExpress в России Лю Вэй. «Такими [активными пользователями] мы считаем тех, кто регулярно (один раз и более) делает покупки в течение одного года. Показатели Tmall (заработал в России в октябре 2017-го. — РБК) пока ниже, но его выручка растет стремительно, и за год она уже достигла 10% от оборота российского AliExpress», — отметил Лю Вэй.

Он также добавил, что в последние годы Alibaba активно инвестирует в российский рынок. «Вложения в логистику уже составили около 500 млн руб. Плюс были инвестиции в ИТ, и они составили около 2 млрд руб. ($30 млн), плюс наши затраты на развитие партнерской инфраструктуры», — пояснил Лю Вэй.

Цифры конкурентов

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году из 290 млн трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки из Китая. Сейчас AliExpress.com является самой популярной интернет-площадкой с китайскими товарами у россиян — доля маркетплейса составляет 86,8%. В 2018 году, по прогнозам ассоциации, объем выручки от продаж российским покупателям через AliExpress составит 212 млрд руб.

Статистика сервиса SimilarWeb показывает, что ежемесячно на сайте AliExpress.com с российских IP-адресов совершается 147,7 млн посещений, а количество уникальных пользователей в месяц составляет 36,9 млн.

Цифры основных конкурентов скромнее. У маркетплейса Joom.com (занимает 5,1% рынка) по итогам 2018 года выручка может составить 12,5 млрд руб., а количество уникальных пользователей из России равно 3,1 млн человек ежемесячно. У принадлежащей Mail.Ru Group площадки Pandao.ru прогноз по выручке составляет 6,9 млрд руб. при доле рынка 2,8%. Ежемесячно на площадку заходят 1,8 млн уникальных пользователей.

В целом по итогам 2018 года, по прогнозам АКИТ, объем российского рынка трансграничной торговли может составить 451,8 млрд руб. (в прошлом году цифра составила 374,3 млрд руб.). В Россию из Китая будет отправлено посылок на сумму 244,6 млрд руб. (в 2017 году — 198,8 млрд руб.).

При этом по количеству посещений сайт AliExpress.com в России опережали другие площадки, занимающиеся онлайн-коммерцией: сервис размещения объявлений Avito и портал «Яндекс.Маркет». Согласно статистике SimilarWeb, ежемесячно на Avito.ru заходят 45,2 млн уникальных пользователей, количество визитов на страницу превышает 304 млн. Как сообщил РБК представитель пресс-службы Avito.ru, за год на этом сервисе совершается 63 млн сделок.

У «Яндекс.Маркет», по данным SimilarWeb, количество ежемесячных уникальных пользователей составляет 41,4 млн, а статистика посещений превышает 118 млн. В пресс-службе «Яндекс.Маркет» аудиторию оценили в 20 млн пользователей в месяц и около 3 млн в день. Однако назвать количество покупок, совершенных через сайт, в «Яндекс.Маркет» не смогли, так как маркетплейс — это только витрина с товарами, через которую покупки не совершаются.