Общество , 12 ноя, 12:31
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Как прошла крупнейшая китайская распродажа в День холостяка. Фоторепортаж
День холостяков — популярный в Китае день онлайн-распродаж компании Alibaba. В этом году был поставлен абсолютный рекорд — за сутки были проданы товары на $38,3 млрд. День холостяка начали отмечать в университетах Нанкина (бывшая столица Китая) 11 ноября еще в конце XX века. Считается, что состоящая из четырех единиц дата 11.11 символизирует одиночество китайских холостяков. Как прошла распродажа — в фоторепортаже РБК
Ведущий прямой трансляции и его помощники рекламируют маску для лица перед началом продаж в день холостяка
Доставщики у торгового центра в Пекине
Девушка ведет прямой эфир в штаб-квартире Alibaba Group Holding Ltd.
Блогер рекламирует детские подгузники накануне начала распродаж 11 ноября
Штаб-квартира Alibaba в Ханчжоу, где в прямом эфире можно было наблюдать за результатами распродажи
Сотрудники сортируют посылки на складе в городе Иу
Глава Alibaba Group Дэниэл Чжан (на фото справа). Именно ему принадлежит идея проводить глобальную распродажу в День холостяков
Доставщик посылок в День холостяков