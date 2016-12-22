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Tmall раскрыл показатели по продажам в России во всемирный день шопинга
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Tmall раскрыл показатели по продажам в России во всемирный день шопинга
Бизнес, 13:33
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Tmall раскрыл показатели по продажам в России во всемирный день шопинга
Россияне стали чаще делать заказы в Tmall в День холостяков. В этом году 11 ноября количество заказов на площадке по сравнению с 2017-м увеличилось в два раза
Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости

Количество заказов из России в интернет-магазине Tmall (входит вместе с AliExpress в Alibaba Group) во время всемирного дня шопинга, или Дня холостяков, по сравнению с прошлым годом выросло на 102%, рассказали РБК в пресс-службе компании. При этом у российских селлеров в маркетплейсе количество заказов в этот день выросло на 76%, отметили в пресс-службе.

День холостяков — китайский праздник, который отмечается 11 ноября и посвящается людям, которые не состоят в браке. В этот день AliExpress и другие присоединившиеся к «празднованию» ретейлеры традиционно устраивают распродажи, аналогичные «черной пятнице» в США.

В России Tmall, как пояснили его представители, делится на два бизнеса: часть товаров площадка закупает и продает сама, а другую часть «берет» у партнеров-продавцов.​ Так, количество заказов у российских селлеров в интернет-магазине по сравнению с 11 ноября 2017 года в этот раз выросло на 76%. Всего же количество заказов у Tmall по сравнению с прошлогодним Днем холостяков увеличилось на 102%.

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Заказы в этот день маркетплейс, как указал его представитель, принял на более чем 386 категорий товаров. Это, как пояснили в Tmall, в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую активность, по информации компании, среди российских пользователей 11 ноября проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Казани. Наиболее популярными у них оказались детские товары, одежда и предметы домашнего обихода. Продажи российских брендов составили более 10%, указали в пресс-службе.

Tmall заработал в России в октябре 2017 года. 11 ноября прошлого года маркетплейс раскрыл цифры продаж в России в день шопинга. Менее чем через пять минут после старта акции в магазине Tmall было продано товаров на сумму более 100 млн руб., говорилось тогда в сообщении компании.

Объемы продаж Alibaba Group в День холостяков растут с каждым годом: если в 2013 году общая стоимость проданных товаров по всему миру составила $5,14 млрд, то в прошлом году этот же показатель уже превысил $25 млрд.

Авторы: Ирина Парфентьева, Евгения Маляренко.
Теги: онлайн-шопинг
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