Спиртовому заводу крупнейшего производителя водки приостановили лицензию

Спиртзавод в Нижегородской области, принадлежащий крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group (водка Beluga, «Архангельская»), временно лишился лицензии. Причина — загрязнение местной реки Чугунка и гибель рыбы

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области. Соответствующая информация содержится в реестре службы. Решение было принято 10 октября. Завод принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group (ранее — Beluga Group).

Приостановка лицензии связана с тем, что организация «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов спиртового производства, пояснили РБК в Росалкогольтабакконтроле. В Novabev Group комментариев не предоставили, РБК также направил запрос на само предприятие.

Чем известен «Спиртзавод Чугуновский»

Компания позиционирует себя как «одно из старейших предприятий спиртовой промышленности России». Его строительство в 1913 году начал муж местной помещицы — немецкий барон Стюард, но завершить работы до революции он не успел. После 1917 года завод был национализирован. Впоследствии 27,6% «Спиртзавода Чугуновский» вошли в созданное в 2012 году совместное предприятие «Росспиртпрома» и финской Saimaa Beverages Oy. Еще 29,89% предприятия, согласно его списку аффилированных лиц за 2015 год, было у Алексея Чернышева, 20,11% — у Виталия Ряснова, а 10,33% — у Сергея Тузова.

Затем информация о собственниках спиртзавода на протяжении ряда лет не раскрывалась, а в 2021 году 88,46% предприятия приобрела Beluga Group, переименованная впоследствии в Novabev Group. Как заявляли тогда в водочной компании, приобретение позволит ей «практически полностью контролировать операционные этапы: от производства сырья для своих продуктов до их реализации в собственной розничной сети». Завод выпускает около 1 млн дал литров спирта в год, специализируясь на классах «Люкс» и «Альфа».

В 2021 году Александр Мечетин, который тогда был основным владельцем водочной компании, заявлял в интервью «Ведомостям», что «Спиртзавод Чугуновский» предполагается использовать как «экспериментальную инновационную площадку». Речь шла, в частности, о возможном изготовлении на нем дистиллятов и виски. Сейчас на сайте завода говорится о выпуске только спирта и его побочных продуктов.

Исходя из последней опубликованной отчетности Novabev Group за шесть месяцев этого года, «Спиртзавод Чугуновский» по-прежнему принадлежит холдингу. На конец отчетного периода группа владела 98% голосующих акций предприятия. Согласно бухгалтерской отчетности «Спиртзавода Чугуновский», выручка предприятия в 2023 году составляла 796,6 млн руб. против 740,8 млн годом ранее. Чистая прибыль выросла почти вдвое — с 133,5 млн руб. до 219,9 млн руб.

Что такое Novabev Group По итогам 2023 года Novabev Group была крупнейшим производителем водки в стране, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. За отчетный период группа выпустила 9,9 млн дал водки (-1% год к году), ее ближайший конкурент «Татспиртпром» — 9,5 млн дал (2%). Третье место занимала «Алкогольная сибирская группа», которая произвела 7,7 млн дал водки (-1%). В портфеле Novabev Group — водка Beluga, «Мягков», «Русский лед», «Беленькая», «Архангельская», а также коньяк, ром, вино, виски, текила собственных и зарубежных брендов. В управлении группы, помимо «Спиртзавода Чугуновский», находятся пять заводов и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое» Кроме того, Novabev Group принадлежит сеть розничных магазинов «ВинЛаб». По данным МСФО, по итогам 2023 года выручка компании составила 116,9 млрд руб., чистая прибыль — 8,1 млрд руб.

Из-за чего заводу приостановили лицензию

В апреле 2024 года жители Воротынского района Нижегородской области обратили внимание на массовую гибель рыбы. «Десятки мертвых лещей и щук» прибило к берегам реки Чугунка, сообщало издание nn.ru со ссылкой на программу «Кстати» местного телевидения. На реке журналисты обнаружили шланги, по которым якобы сливались отходы со «Спиртзавода Чугуновский».

После этого местное управление Росприроднадзора решило провести проверку массовой гибели рыбы, организовав «оперативный выезд» на реку Чугунку. Служба признала, что «предположения жителей подтвердились», и причиной загрязнения водоема и гибели его обитателей стали сточные воды спиртзавода. Результаты анализов отборов проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых в реку сточных водах превышают установленные нормативы по целому ряду показателей.

Проверка самого предприятия продемонстрировала нарушения в части обращения с отходами производства и потребления, сообщали в местном управлении Росприроднадзора. В частности, спиртзавод работал без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, на его территории было зафиксировано «складирование отходов на необорудованных площадках». Всего служба выявила 13 нарушений.

В июле Росприроднадзор оштрафовал «Спиртзавод Чугуновский» на 850 тыс. руб., а также потребовал от предприятия возместить 738 тыс. руб. нанесенного реке ущерба. Кроме того, Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала на завод в суд с требованием обеспечить нормативную очистку сбрасываемых в Чугунку сточных вод. В начале сентября соответствующий иск был удовлетворен. А уже 17 сентября проводившее на предприятии проверку управление Росприродназдора подало на «Спиртзавод Чугуновский» в арбитражный суд Нижегородской области с требованием о взыскании более 728 тыс. руб. Иск был принят к производству, подробности в материалах суда пока не раскрываются.

На самом заводе свою вину в загрязнении Чугунки и гибели рыбы не признавали. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании в апреле, предприятие осуществляло деятельность в штатном режиме, объемы выпуска не увеличивались, аварии на производстве не фиксировались. Завод утилизирует отходы в соответствии с установленной законодательством технологией, подчеркивалось в сообщении.

Затем предприятие опубликовало еще одно сообщение, в котором говорилось, что связь между гибелью рыбы в Чугунке и деятельностью спиртзавода установлена не была. Кроме того, не был подтвержден факт сам факт массовой гибели рыбы, добавляли в компании. Проверка показала, что превышение норм было в бытовых канализационных водах, проходивших очистку через систему очистных сооружений, утверждали в «Спиртзаводе Чугуновском».

Что говорят эксперты

Действие лицензии приостанавливается на срок, пока нарушения не будут устранены, но не более шести месяцев, поясняет генеральный директор

юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Ее восстановление таким образом зависит от «желания и возможности» компании, говорит она. Предприятие также может обратиться в суд, чтобы обжаловать решение Росалкогольтабакконтроля, но такие разбирательства обычно длится дольше, чем полгода, отмечает Барабаш.

При этом если спиртзавод проигнорирует предписание об устранении нарушений и продолжит выпускать продукцию, он может потерять лицензию окончательно, продолжает юрист. Аннулирование документа, по ее словам, «это по большому счету, путь в один конец»: если такое решение принято, чаще всего предприятие уходит в банкротство.

Но директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз не считает ситуацию критичной: он уверен, что входящий в Novabev Group завод сможет решить проблему. В крайнем случае, отмечает эксперт, водочный холдинг может купить спирт у третьих лиц. Это, полагает Дробиз, может оказаться дороже, чем использование собственного сырья, но проблем с тем, чтобы получить нужный объем, не возникнет, уверен эксперт.