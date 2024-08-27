Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера передали Росимуществу

ФССП исполнила решение Тамбовского районного суда, который обратил активы Шефлера в доход государства. Среди них — спиртовой завод «Амбер Талвис», акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки»

Юрий Шефлер (Фото: РИА Новости)

Судебные приставы передали в доход государства более 90 тыс. акций и 100% долей в уставном капитале, принадлежавших владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), поступившем в РБК.

Бизнесмен, чьи активы передали Росимуществу, поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ), отметили в ведомстве, не называя его фамилии. Соответствующее решение ранее вынес Тамбовский районный суд по иску Генеральной прокуратуры, отметили в ФССП.

В конце июля Тамбовский районный суд обратил в доход государства активы владельца водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрия Шефлера. Ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. На него, как ранее выяснил РБК, в июне наложил арест суд. Помимо тамбовского завода были изъяты акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки» ООО «РВВК». Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года.

Шефлера и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group суд признал «экстремистским объединением» по тому же иску Генпрокуратуры. Предпринимателя обвинили в финансировании фонда, направляющего средства на нужды ВСУ.

В прошлом Шефлер судился с Россией за право использования брендов водки «Московская» и «Столичная» в европейских странах. Права на них бизнесмен получил в начале 1990-х, став владельцем «Союзплодоимпорта», который экспортировал эти алкогольные напитки. Но в 2002-м Счетная палата признала приватизацию предприятия незаконной и предложила лишить российскую компанию Шефлера прав на бренды водки. Против бизнесмена открыли уголовное дело, которое закрыли в 2018-м.

Шефлер в 2002 году покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП «Союзплодоимпорт» инициировало судебные разбирательства за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из них продолжаются до сих пор. По некоторым уже вынесены решения, согласно одному из них, на бренды Stolichnaya и Moskovskaya Россия имеет права в Великобритании, Ирландии, Италии, на Кипре, в Чехии и Швеции, а в Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Польше правами владеет компания Шефлера.

Forbes оценивает состояние Шефлера в $1,5 млрд.