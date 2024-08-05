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В Казахстане взыскали $28,8 млн с «Каспий нефти» за хранение отходов

Фото: АО «Каспий нефть»
Фото: АО «Каспий нефть»

Суд в Казахстане оштрафовал АО «Каспий нефть» на 13,7 млрд тенге (более $28,8 млн) за нарушение оборота опасных отходов, сообщила прокуратура Атырауской области.

Надзорное ведомство выяснило, что нефтяная компания не получила разрешения накопить более 4500 т опасных отходов, которые образовались у нее за 2021–2022 годы бурения и эксплуатации месторождения.

Поэтому прокуратура направила в суд представление с сообщением о нарушении ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана («Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду»).

Взысканные 13 684 868 730 тенге поступили в Национальный фонд государства.

«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива
Бизнес
Фото:РИА Новости

100% акций компании «Каспий нефть» принадлежат Joint Resources, владельцем которой является казахстанский олигарх Тимур Кулибаев — зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 2022 году компания «Норникель» выплатила рекордный штраф 146 млрд руб. за разлив дизельного топлива под Норильском. Росприроднадзор предлагал потратить их на экологические проекты, например на строительство очистных сооружений на берегах морей и рек. Об этом в интервью РБК заявила глава ведомства Светлана Радионова.

В апреле 2024 года российский суд обязал компанию «РН «Ингушнефть» за подсчитанный экологический ущерб заплатить штраф 3 млн руб. Одна из отработанных скважин оказалась опасна для людей и окружающей среды — она не ликвидирована и не законсервирована, а рекультивацию земель не проводили.

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Казахстан нефтяная компания административное наказание
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