Мечетин лишился контроля над Beluga и покинул руководство компании

Полномочия Мечетина на посту главы правления Beluga Group прекращены 7 декабря. Его сменит гендиректор входящей в компанию сети «Винлаб» Константин Прохоров

Александр Мечетин (Фото: Антон Беркасов / РБК)

Основатель одного из крупнейших производителей алкоголя в России Beluga Group Александр Мечетин сократил долю в ней с 58% до 39,38% и покинул пост главы правления, сообщила пресс-служба компании. Мечетин руководил компанией более 20 лет.

«Александр Мечетин принял решение об уходе с исполнительных должностей, занимаемых в группе. Также он перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями Beluga Group с 58% до 39,38%», — говорится в сообщении.

Полномочия Мечетина на посту главы правления компании прекращены 7 декабря, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Вместо него с 8 декабря назначен Константин Прохоров, занимавший пост заместителя председателя правления. Прохоров работает в Beluga Group с 2001 года и является генеральным директором сети «Винлаб».

Beluga Group — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Мечетин основал компанию в 1999 году (тогда она называлась «Синергия», ребрендинг провели в 2017-м). Чистая прибыль Beluga Group в первом полугодии 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 96,8%, — до 2,3 млрд руб., выручка — на 36,7%, до 42,1 млрд, следует из отчетности.

Компания реализует продукцию в более чем 100 странах. В ее портфеле более 30 марок алкогольных напитков, в числе которых флагманский бренд водки Beluga, коньяк, ром, вино, виски, текила собственных и зарубежных брендов.

В октябре сообщалось о продаже международных прав на бренд Beluga. Покупатель не был назван, но компания сообщила о сохранении интеллектуальных прав на торговую марку в России.

Решение там объяснили геополитической ситуацией: санкции усложнили экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине. Запрет на импорт алкоголя из России США и ЕС ввели еще весной.