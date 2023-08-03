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Beluga Group из-за ассоциации только с водкой решила изменить название

Производитель алкоголя Beluga Group запланировал изменить название на NovaBev Group
Название Beluga Group больше не отражает суть компании и вызывает у потребителей ассоциации исключительно с водкой. Так как это не единственное направление ее бизнеса, группа намерена сменить название на NovaBev Group
«Белуга Групп» BELU ₽5 315 +4,28% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Один из крупнейших производителей алкоголя в России Beluga Group планирует cменить название на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»), сообщила компания РБК. Это предложение обсудят акционеры группы, финальное решение будет принято 23 августа.

Объясняя причины, компания указала, что прежнее название «перестало отражать ее суть и многоаспектность». Плюс оно больше не соответствует стратегии диверсификации бизнеса компании: Beluga Group производит и импортирует широкий ассортимент алкогольных напитков, однако аудитория ошибочно принимает бренд группы за бренд водки, и наоборот. «Необходимо разделить эти формы, в частности после продажи международных прав на марку Beluga», — поясняет компания.

Смена названия также призвана подчеркнуть роль сети магазинов «ВинЛаб» (входит в Beluga Group), которая, как считают в компании, «обретает большую значимость как в группе, так и в индустрии».

Первая часть нового названия — Nova (с лат. «новая») — отражает  «приверженность к инновационным подходам», считают в компании. Вторая — Be+V (от англ. beverages — «напитки») соединяет названия Beluga и «ВинЛаб». Это, утверждают в пресс-службе, указывает на вариативность товаров группы компаний, а также отражает «связку производства и дистрибуции звездных брендов, гармонично дополняемых собственным ретейлом».

Вслед за названием Beluga Group рассчитывает изменить фирменный стиль.

«При любом решении акционеров организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами останутся прежними. Сохранятся банковские реквизиты и контактные данные. Для акционеров, сотрудников, партнеров и потребителей новое название не затронет обязательств», — заверили в Beluga Group.

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Группа была основана в 1999 году Александром Мечетиным (тогда она называлась «Синергия»), а в 2017 году компания обновила корпоративный бренд и стала называться Beluga Group.

Помимо премиальной водки Beluga в ее портфеле более 30 марок алкогольных напитков, в том числе водки «Беленькая», «Мягков», «Архангельская» и «Русский лед», а также коньяк, ром, вино, виски, текила собственных и зарубежных брендов.

Среди ее собственных продуктов — тихое вино Golubitskoe Estate, игристое Tete de Cheval, российское шампанское Vogue, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки «Золотой резерв», «Бастион» и «Ардели», джин Green Baboon и другой алкоголь.

Beluga Group — один из крупнейших импортеров алкоголя в Россию.

В октябре 2022 года Beluga Group продала международные права на свой флагманский бренд водки Beluga, сохранив интеллектуальные права на торговую марку в России. Имя покупателя компания не раскрыла, сумма сделки согласно заявлению  — не менее $75 млн.

Решение о продаже международных прав на бренд в компании объяснили геополитической ситуацией: санкции усложнили экспорт российского алкоголя, многие иностранные дистрибьюторы отказались продлевать партнерство с российской маркой после начала спецоперации на Украине: еще в марте 2022 года США запретили импорт водки в Россию, а в апреле о запрете на ввоз российского алкоголя в рамках пятого санкционного пакета объявил и ЕС.

В декабре 2022 года основатель Beluga Group Александр Мечетин покинул все исполнительные должности в компании, а также избавился от контролирующей доли, сократив свой пакет до 39,38%. Вместо него главой правления группы стал Константин Прохоров, занимавший пост заместителя председателя правления. Прохоров работает в Beluga Group с 2001 года и является генеральным директором сети «ВинЛаб».

Параллельно со снижением доли Мечетина в Beluga Group пакет 18,6%, аналогичный тому, на который снизилась доля основателя, приобрела компания АО «Синергия капитал», значится на портале раскрытия корпоративной информации. Этой компанией, по данным системы СПАРК, на 100% владеет ПАО «Белуга Групп».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
алкоголь Вино Водка ребрендинг
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