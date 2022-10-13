IKEA уволила 10 тыс. сотрудников в России

IKEA сократило число сотрудников в России до примерно 2 тыс. человек из 12 тыс., рассказали в холдинге INGKA Group. Ранее источники РБК и ТАСС говорили, что компания оставит часть сотрудников, чтобы вернуться на рынок через год

Фото: Инна Сидоркова / РБК

Компании IKEA «пришлось попрощаться» с примерно 10 тыс. (из 12 тыс.) сотрудников в России, приостановление деятельности на российском рынке стало одной из причин сложностей у компании. Об этом заявил президент, главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, передает агентство France Press.

Он счел текущий год «бросающим вызов» IKEA, в качестве другой причины трудностей Бродин назвал инфляцию.



Зарегистрированной в Нидерландах Ingka Group принадлежит 17 магазинов в России и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж).



Магазины IKEA в России приостановили работу в начале марта, временно прекратилось производство и на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство IKEA пообещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа. К тому моменту в компании были трудоустроены 15 тыс. человек, часть из них перевели на работу с возвратами товаров, с обслуживанием складов, систем компании и магазинов.

В Минпромторге затем говорили, что IKEA находится в поиске возможностей снова открыть российские магазины, поскольку «оставлять их кому-то — неэффективный ход», а «российский рынок большой». Однако в апреле IKEA сообщила о планах сократить бизнес в России, уволить часть сотрудников и начать искать новых владельцев для всех четырех заводов в стране, распродавая остатки товаров. В компании пояснили, что хотели бы вернуться на российский рынок, но условий пока для этого нет.

IKEA планирует оставить в России 700 сотрудников, чтобы вернуться в Россию через один-два года после ослабления санкционного давления и изменения экономической обстановки, говорили источник РБК, близкий к московским властям, и источник ТАСС, близкий к компании. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — пояснил собеседник агентства.