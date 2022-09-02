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С завода IKEA в Ленобласти уволили 520 сотрудников

С фабрики IKEA в Тихвине по соглашению сторон уволены почти 50% персонала, оставшиеся сотрудники будут работать по специальному графику — неделя через неделю. Накануне завод возобновил работу в рамках предпродажной подготовки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С 1 июля с завода IKEA в Тихвине Ленинградской области по соглашению сторон уволили 520 человек, из них 152 обратились в Тихвинский филиал Биржи труда, сообщили РБК в пресс-службе областного правительства, ссылаясь на данные службы занятости региона.

По словам представителя правительства, в «Икеа Индастри Тихвин» осталось работать чуть более 500 человек (около 50% от прежней численности персонала). Служба оказывает уволенным сотрудникам поддержку — содействие в поиске работы, переобучение и повышение квалификации, психологическая поддержка и социальная адаптация, профориентация, добавили там.

4 марта IKEA закрыла магазины в России из-за начала боевых действий на Украине и западных санкций, которые привели к логистическим проблемам. 15 июня шведская компания сообщила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников, начнет искать новых владельцев для всех четырех заводов в стране и распродаст остатки товаров (официальная онлайн-распродажа завершилась 15 августа).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что «Икеа Индастри Тихвин» возобновила работу с 1 сентября для подготовки производства к продаже, как ранее об этом заявляла компания. В связи с этим на предприятии установлен специальный режим работы для сотрудников — неделя через неделю. Представитель не стал комментировать, кто станет покупателем завода — «это вопрос к компании, к собственникам», подчеркнул он.

24 августа источники РБК и ТАСС сообщили, что IKEA не ищет покупателей своего бизнеса в России, но может со следующего года на время сдать в аренду магазины, а после «ослабления санкционного давления» сможет вернуться в страну.

В мае в Тихвине приостанавливал работу Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ, входит в холдинг ПАО НПК «Объединенная вагонная компания», которую Минэкономразвития включило в перечень системообразующих организаций) в связи с дефицитом производимых в США подшипников. Однако с 1 августа ТВСЗ приступил к поэтапному возобновлению производственной деятельности. «Ситуация на Тихвинском вагоностроительном заводе на сегодняшний день оценивается как стабильная. Найден новый поставщик необходимых комплектующих (деталей подшипников), предприятие законтрактовано, работники поэтапно выходят из простоя», — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Там добавили, ссылаясь на Объединенную вагонную компанию (в нее входит ТВСЗ), что сегодня задействованы мощности всей промплощадки в Тихвине.

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Вагоностроительный завод в Ленинградской области продлил простой до июля
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Отвечая на вопрос РБК, есть ли риски по повторению в Тихвине «пикалевской» истории, в пресс-службе областного правительства заявили, что сравнивать сложившуюся на ТВСЗ ситуацию с повторением «пикалевского кризиса» некорректно. Там указали, что режим простоя на ТВСЗ был связан с прекращением поставок деталей для подшипников, которые производились на совместном с американской Timken предприятии. «На тихвинском предприятии в соответствии с трудовым законодательством РФ был официально объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы сотрудникам. В Пикалево, напомним, работники заводов не получали заработную плату в связи с конфликтом трех собственников взаимозависимых предприятий», — подчеркнули там.

Осенью 2008 года три градообразующих предприятия Пикалево в Ленобласти не смогли договориться о ценах на поставляемое сырье, их работу остановили, а тысячи людей потеряли работу. В мае 2009 года из-за долгов по поставкам газа «БазэлЦемент-Пикалево» остановили местную ТЭЦ. В знак протеста 2 июня 2009 года около 300 местных жителей перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Вологда. В этот же день губернатор области подписал постановление о выделении 5 млн руб. для погашения задолженности по заработной плате перед работниками ТЭЦ, около 1 млн 700 тыс. руб. было выделено для оказания поддержки жителям района, а спустя два дня Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, потребовал восстановить работу всего производственного комплекса.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
IKEA Тихвин Ленинградская область увольнение
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