«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100

Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных самолетов Sukhoi Superjet 100 в течение нескольких лет. Речь идет о части партии из 59 лайнеров, от покупки которых отказались иностранные компании

Самолет «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100) авиакомпании «Red Wings» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из авиакомпаний — эксплуатантов SSJ, а также два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех», ее дочернее предприятие «Гражданские самолеты» производит SSJ).

Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов. Корпорация рассчитывает и на самолеты на балансе у Interjet, которые эта авиакомпания безрезультатно пытается продать, утверждает источник РБК, близкий к ОАК.

Стоимость одного самолета из тех, которые перейдут Red Wings, по словам собеседника РБК, может составлять до $30 млн, то есть все 30 могут обойтись в $900 млн. В 2018 году средняя каталожная стоимость Superjet 100 составляла около $50,5 млн.

Получатели еще 29 самолетов уже известны: 22 перейдут «Аэрофлоту», остальные — «Азимуту» и «Якутии», следует из заявлений главы Минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Гендиректор корпорации «Иркут» (в нее входят «Гражданские самолеты») Равиль Хакимов заявлял, что поставки всех 59 лайнеров могут занять два года, до конца 2021-го. Но по данным топ-менеджера одной из авиакомпаний, они могут растянуться на три года: шесть самолетов Red Wings получит в 2020 году, восемь — в 2021-м, остальные — в 2022 году. Глава Red Wings Евгений Ключарев сообщил о получении шести SSJ в 2020 году и ранее, но общий объем поставки не назвал. Между тем у Red Wings есть план до 2024 года получить 60 лайнеров SSJ, а также 16 самолетов МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Но пока решение принято только насчет 30 самолетов, объяснил источник в ОАК.