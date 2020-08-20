«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100
Авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху», получит 30 из 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ), на которые по разным причинам не нашлось покупателей. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из авиакомпаний — эксплуатантов SSJ, а также два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех», ее дочернее предприятие «Гражданские самолеты» производит SSJ).
Речь идет о невостребованных лайнерах, среди которых есть как еще не законтрактованные (так называемые белые хвосты), так и недопоставленные SSJ для мексиканской авиакомпании Interjet. Последняя купила только 22 из 30 заказанных бортов. Корпорация рассчитывает и на самолеты на балансе у Interjet, которые эта авиакомпания безрезультатно пытается продать, утверждает источник РБК, близкий к ОАК.
Стоимость одного самолета из тех, которые перейдут Red Wings, по словам собеседника РБК, может составлять до $30 млн, то есть все 30 могут обойтись в $900 млн. В 2018 году средняя каталожная стоимость Superjet 100 составляла около $50,5 млн.
Получатели еще 29 самолетов уже известны: 22 перейдут «Аэрофлоту», остальные — «Азимуту» и «Якутии», следует из заявлений главы Минпромторга Дениса Мантурова и гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.
Гендиректор корпорации «Иркут» (в нее входят «Гражданские самолеты») Равиль Хакимов заявлял, что поставки всех 59 лайнеров могут занять два года, до конца 2021-го. Но по данным топ-менеджера одной из авиакомпаний, они могут растянуться на три года: шесть самолетов Red Wings получит в 2020 году, восемь — в 2021-м, остальные — в 2022 году. Глава Red Wings Евгений Ключарев сообщил о получении шести SSJ в 2020 году и ранее, но общий объем поставки не назвал. Между тем у Red Wings есть план до 2024 года получить 60 лайнеров SSJ, а также 16 самолетов МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Но пока решение принято только насчет 30 самолетов, объяснил источник в ОАК.