Доходы России от экспорта нефти почти вернулись на уровень 2022 года

В августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли более чем на 11%, до $17,1 млрд, почти достигнув прошлогоднего уровня. Это произошло на фоне роста стоимости Urals, которая превысила $60 за баррель

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В августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного в среду, 13 сентября. Это самый высокий уровень с октября 2022 года, когда доходы составили $17,3 млрд. Если сравнивать с августом 2022 года, то они оказались ниже на 3,4%.

При этом экспорт нефти и нефтепродуктов из России снизился на 150 тыс. барр. в сутки, до 7,2 млн барр., что на 7,3% ниже, чем в прошлом августе. Сокращение экспорта произошло из-за падения поставок нефтепродуктов на 270 тыс. барр., до 2,4 млн барр., при росте экспорта нефти лишь на 120 тыс. барр., до 4,8 млн барр., по данным «Интерфакса».

По данным МЭА, добыча нефти в России осталась прежней — 9,5 млн барр. в сутки, но поставки нефти и нефтепродуктов из России в Китай и Индию упали с 4,7 млн барр. в апреле и мае до 3,9 млн барр. в августе. Весной на эти страны приходилось, по разным оценкам, до 80–90% закупок, а теперь — лишь 54,2%, следует из данных агентства.

Нефть марки Urals, по подсчетам МЭА, в августе торговалась в районе $70 за баррель, что на $10 выше ценового потолка, который в декабре 2022 года установили ЕС, страны G7 и Австралия. Он предполагает, что покупатели российской нефти должны покупать ее по цене не выше предела, либо западные страны запретят транспортным компаниям перевозить и страховать сырье. В феврале 2023 года западные страны установили ценовой потолок и на российские нефтепродукты: на светлые нефтепродукты в размере $100 за баррель, на тяжелые нефтепродукты (мазут) — $45 за баррель. В ответ Россия запретила поставки нефти и нефтепродуктов, в том случае если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Но в апреле было сделано исключение для дружественных стран по заключенным ранее договорам.

Urals торгуется выше ценового потолка с 24 июля, а в первую неделю сентября, по подсчетам МЭА, она стоила $75 за баррель. В МЭА объяснили это сокращением объема экспорта российской нефти. В среднем скидка Urals к мировому эталону Brent сейчас составляет около $15 за баррель, а в конце 2022-го и начале 2023 года достигала $30–40 за баррель.

По подсчетам МЭА, котировки Urals в балтийских и черноморских портах России на базисе FOB (расходы по транспортировке и страховке возлагаются на покупателя) росли быстрее, чем в западных индийских портах на базисе DAP (все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, возлагаются на продавца). Это происходило на фоне сокращения в августе стоимости фрахта из портов Балтийского моря до западного побережья Индии до $6,8 за баррель. Из-за роста цен на Urals, по мнению экспертов международного агентства, индийские НПЗ начали искать альтернативы, преимущественно из ближневосточных стран. В итоге в августе экспорт нефти из России в Индию упал на 300 тыс. барр. (к уровню апреля—мая), до 1,8 млн барр. в сутки.

В марте Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. (к февральскому уровню в 9,95 млн барр. в сутки), объявил вице-премьер Александр Новак. Об аналогичном сокращении сообщила и Саудовская Аравия. Затем обе страны решили продлить это сокращение до конца 2024 года. С августа Россия начала также сокращать и экспорт нефти — на 300–500 тыс. барр. в сутки. В июне Саудовская Аравия сообщила, что с июля будет сокращать добычу на 1,5 млн барр. в сутки. Эти действия также способствовали росту цен на нефть.