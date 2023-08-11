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МЭА предупредило о рекордном спросе на нефть и росте цен

МЭА: Мировой спрос на нефть подскочил до рекордного уровня
Мировой спрос на нефть вырастет по итогам 2023 года, но в следующем году перейдет к снижению, считают в Международном энергетическом агентстве
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Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Мировой спрос на нефть бьет рекорды на фоне активного потребления в Китае и других странах, что стимулирует рост цен на сырье. Об этом в своем новом отчете сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Среди основных причин роста спроса агентство называет сезонный фактор — рост объемов авиаперевозок летом, увеличение использования нефти в производстве электроэнергии и рост нефтехимического производства в Китае.

По оценке агентства, мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки, до 102,2 млн барр/сутки в 2023 году, при этом на Китай придется более 70% роста. Однако уже в 2024 году, считают в МЭА, рост спроса замедлится, что связано с эффектом завершения восстановления экономик после пандемии коронавируса, а также с увеличением использования электромобилей и введением новых, более жестких стандартов энергоэффективности.

Агентство отмечает, что мировые поставки нефти в июле упали на 910 тыс. баррелей в сутки – до 100,9 млн баррелей в сутки. Резкое сокращение добычи Саудовской Аравии (в июле Эр-Рияд дополнительно ограничил ее, в общей сложности на 1,5 млн баррелей в сутки) привело к тому, что добыча в ОПЕК+ упала на 1,2 млн баррелей в сутки – до 50,7 млн баррелей в сутки.

В то же время объем добычи стран, не входящих в картель, вырос на 310 тыс. баррелей в сутки – до 50,2 млн баррелей в сутки. Агентство прогнозирует, что мировая добыча нефти в 2023 году увеличится на 1,5 млн баррелей в сутки – до рекордных 101,5 млн баррелей в сутки.

Материал дополняется.

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МЭА нефть