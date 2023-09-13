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Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

PVH, владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышел из бизнеса в России
Компания PVH с середины августа более не числится в ЕГРЮЛ как учредитель российского бизнеса, теперь это компания с другим названием, а ею руководит бывший топ-менеджер PVH в России Денис Щукин, отмечает «Коммерсантъ»
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), которая в том числе владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, перестала быть учредителем российского подразделения, следует из данных ЕГРЮЛ, представленных в СПАРК. На изменения обратил внимание «Коммерсантъ».

Из данных следует, что с 17 августа компания «Пивиэйч Б.В.» называется «Ритейл Экселенс», а ее учредителем стал Денис Щукин. Как пишет «Ъ» со ссылкой на информацию в профиле Щукина в LinkedIn, он с 2018 года был директором розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas.

Магазины PVH в России и Белоруссии закрылись в начале весны 2022 года. Из последнего финансового отчета компании (за второй квартал 2023-го) следует, что ее расходы в связи с прекращением деятельности в России составили более $50 млн, причем чистые затраты составили $43 млн (неденежное обесценение активов, расторжение контрактов, выходные пособия и др.)

После начала спецоперации на Украине многие западные бренды объявили о планах покинуть российский рынок. Такое решение приняла и шведская H&M Group, о нем она сообщила в июле прошлого года. К концу 2022-го она закрыла большинство своих магазинов в стране.

В апреле 2023-го флагманский магазин H&M на Тверской улице в Москве занял российский ритейлер Gloria Jeans, который получил помещение после победы в тендере. Однако о том, что какая-либо компания приобрела весь российский бизнес шведской фирмы, не сообщалось.

Как сообщал «Ъ», активы, которые продает H&M в России, это распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, права аренды на около 170 магазинов в 65 городах (из них 40% действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов), а также запасы товаров.

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