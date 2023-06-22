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Маск заявил о готовности к бою с Цукербергом из-за конкурента Twitter

Маск заявил, что готов к бою с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов к «бою в клетке» с главой Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом на фоне сообщений о том, что его компания создает конкурента Twitter.

В начале июня издание The Verge писало, что один из топ-менеджеров Meta презентовал сотрудникам компании, как будет выглядеть будущий конкурент Twitter. Речь идет о приложении под названием «Threads» (кодовое название «Project 92»), которое будет использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователе.

«Мы слышали от создателей контента и общественных деятелей, что они заинтересованы в разумно управляемой платформе, которой, по их мнению, можно доверять и на которую можно положиться при распространении контента», — заявил на презентации директор по продуктам Meta Крис Кокс.

Он объяснил, что целью компании при создании приложения является «безопасность, простота использования, надежность». По словам Кокса, создание приложения началось в январе, но точных сроков его завершения не назвал.

Маск, комментируя сообщения о приложении «Threads», заявил, что запуск такой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. Ему ответил один из пользователей, предупредив, что глава Meta сейчас занимается джиу-джитсу. «Я готов к бою в клетке», — написал владелец Twitter.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил соцсеть осенью прошлого года. После этого он начал серьезные изменения в компании: провел сокращения персонала, пересмотрел политику блокировки аккаунтов, запустил монетизацию и продажу галочек для верификации страниц.

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Его политика во главе Twitter подвергалась широкой критике и сопровождалась оттоком рекламодателей. Цукерберг ругал соцсеть за маркировку постов, в том числе высказываний экс-президента США Дональда Трампа, которые были помечены как недостоверные.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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