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Маск назвал отличной идеей дебаты с Цукербергом вместо поединка

Илон Маск назвал отличной идеей замену боя с Марком Цукербергом на дебаты
Конфликт между миллиардерами начался на фоне запуска Цукербергом Threads — аналога Twitter. Маску предложили вместо поединка провести дебаты о будущем, он счел это «хорошей идеей». Цукерберг пока не комментировал идею
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск назвал отличной идеей заменить на дебаты поединок с Марком Цукербергом — владельцем Meta (контролирует соцсети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, в России признана экстремистской организацией и запрещена).

Куратор фонда TED, который организует конференции и лекции, Крис Андерсон в X выступил с идеей провести между Маском и Цукербергом дискуссию на тему «Как построить удивительное будущее» и транслировать их в бывшем Twitter и Instagram.

Маск в ответ на это написал: «Это тоже звучит как хорошая идея».

Цукерберг на предложение пока не ответил.

Разногласия между Маском и Цукербергом возникли в связи с запуском последним соцсети Threads — аналога Twitter. В июне Маск заявил, что появление этой платформы поставит Землю «исключительно под каблук» Цукерберга. Ему ответил один из пользователей, предупредив, что глава Meta сейчас занимается джиу-джитсу. «Я готов к бою в клетке», — написал владелец Twitter.

Цукерберг 7 августа сообщил, что готов к поединку «уже сегодня», но предложил сопернику провести его 26 августа, однако он дату «не утвердил».

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Оба бизнесмена проводят тренировки перед возможным боем. Например, Маск проводил спарринг с ученым Лексом Фридманом, который обладает черным поясом по джиу-джитсу, и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Также он просил помощи у бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, но он отказал ему.

Цукерберг тренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Кхаем Ву, бойцом крупнейшего азиатского промоушена ONE Майки Мусумечи, действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесаньей и австралийцем Александром Волкановски.

Альтернативный вариант противостояния для владельцев соцсетей предлагала мать Маска Мэй Маск — «поединок только на словах». «Побеждает тот, кто окажется смешнее», — с такой идее выступила женщина.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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