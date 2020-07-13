Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги из-за пандемии

Они и еще 81 миллионер считают, что их деньги могут помочь в борьбе с экономическим кризисом, который принесла пандемия

Стивен Сигал (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Группа из 83 миллионеров обратилась с письмом в правительства нескольких стран с просьбой повысить налоги для состоятельных людей, что будет способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Первой на это обратила внимание газета The Guardian.

«Такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, их много. Деньги, которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в ближайшие годы в борьбе мира с этим кризисом», — говорится в письме.

Авторы считают, что негативный эффект, вызванный коронавирусным кризисом, будет работать на протяжении десятилетий и может «загнать еще полмиллиарда людей в нищету». А вызванные проблемы не могут быть решены лишь за счет благотворительности, независимо от того, насколько щедрыми будут пожертвования. «Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги в отношении таких людей, как мы», — говорится в письме.

В нем также отмечено, что «правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор налогов и справедливое их распределение. «Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой этой глобальной битвы. Большинству ключевых работников недоплачивают за бремя, которое они несут», — заключили авторы.