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Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги из-за пандемии

Они и еще 81 миллионер считают, что их деньги могут помочь в борьбе с экономическим кризисом, который принесла пандемия
Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Группа из 83 миллионеров обратилась с письмом в правительства нескольких стран с просьбой повысить налоги для состоятельных людей, что будет способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Первой на это обратила внимание газета The Guardian.

«Такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, их много. Деньги, которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в ближайшие годы в борьбе мира с этим кризисом», — говорится в письме.

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Авторы считают, что негативный эффект, вызванный коронавирусным кризисом, будет работать на протяжении десятилетий и может «загнать еще полмиллиарда людей в нищету». А вызванные проблемы не могут быть решены лишь за счет благотворительности, независимо от того, насколько щедрыми будут пожертвования. «Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги в отношении таких людей, как мы», — говорится в письме.

В нем также отмечено, что «правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор налогов и справедливое их распределение. «Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой этой глобальной битвы. Большинству ключевых работников недоплачивают за бремя, которое они несут», — заключили авторы.

Среди тех, кто подписал письмо, граждане нескольких стран, включая США, Новую Зеландию, Германию, Великобританию, Канаду, Данию и Нидерланды. Авторами в том числе выступили:

  • актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России;
  • второй самый богатый человек Новой Зеландии с состоянием $475 млн, основатель Warehouse Group Стивен Тиндалл;
  • британский сценарист и режиссер Ричард Кертис;
  • ирландский венчурный капиталист Джон О'Фаррелл, который сделал миллионы, инвестируя в технологические компании Силиконовой долины;
  • сооснователь американской компании по производству мороженого Ben & Jerry’s Джерри Гринфилд;
  • Эбигейл Дисней, внучка художника-мультипликатора Уолта Диснея.

Как отмечает Guardian, письмо было опубликовано в преддверии встречи министров финансов и глав Центробанков стран «Большой двадцатки», которая запланирована на 18 июля. Авторы призвали политиков «бороться с глобальным неравенством и признать, что повышение налогов для состоятельных людей и повышение международной налоговой прозрачности необходимы для целесообразного долгосрочного урегулирования».

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Газета отмечает, что число сверхбогатых людей продолжает расти. В мире, как пишет The Guardian, насчитывается более 500 тыс. человек, относящихся к категории сверхбогатых с состоянием, превышающим $30 млн у каждого. «Это означает, что в мире больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза», — утверждает издание.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Стивен Сигал, миллионеры, налоги
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