Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ, полагает Троценко, помогло бы сбалансировать бюджет. Государство также могло бы обнулить социальные платежи для предприятий малого и среднего бизнеса на два-три года вперед

Роман Троценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти России быстро и «вполне адекватно» отреагировали на кризис, спровоцированный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а дальнейшая борьба с ним даст возможность «достроить систему взаимодействия «государство — население — бизнес», сделав ее более современной и нацеленной на развитие». Об этом написал в своей колонке для РБК владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

По его словам, нынешний кризис приведет к упрочению связей бизнеса с государством, последнее — как сторона, ожидающая роста занятости, увеличения налоговых поступлений, защиты природы и социального развития территорий, — будет с самого начала принимать участие в бизнес-планировании и проектировании каждого крупного инвестпроекта. Такие проекты, по сути, перестанут быть частным делом той или иной компании, а бизнес взамен сможет рассчитывать на поддержку государства в экстремальных обстоятельствах.

Как раз такая экстремальная ситуация и сложилась сейчас, в связи с чем государству необходимо оказать населению и бизнесу — как крупному, так и малому — свою поддержку, в том числе и за счет пересмотра налоговой системы, полагает Троценко.