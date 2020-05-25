Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за первый квартал 2020 года на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом в Twitter написал корреспондент телеканала CBS Марк Ноллер.

По его словам, на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани показала чек на $100 тыс., подписанный Трампом. Деньги будут направлены на разработку лекарства против COVID-19 и лечение пациентов с коронавирусом.

Позже Трамп в Twitter сообщил, что намерен отдать всю свою годовую зарплату в качестве пожертвований на борьбу с эпидемией. Общая сумма, по его словам, составит от $400 до $450 тыс. Президент отметил, что помогать Министерству здравоохранения и социальных служб страны для него честь.