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Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

В отличие от молодежи держатели карт старше 60 лет на пике пандемии могли занимать у банков более значительные суммы по кредитным картам, чем до кризиса, выяснили в НБКИ. Причина — в стабильности доходов россиян старшего возраста
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. Так, в мае средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тыс. руб. — это максимум за последний год. По сравнению с февралем показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%, до 64,86 тыс. руб.

Для клиентов других возрастных групп банки, наоборот, сокращали объем доступных средств на кредитных картах. Сильнее всего игроки «резали» лимиты наиболее экономически активным россиянам (30–39 лет и 40–49 лет): в этих группах за три кризисных месяца показатель упал на 8,3% и на 6,7% соответственно. В кризис 2014–2015 годов такого распределения лимитов по возрастам клиентов не наблюдалось, подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%. Самый большой средний лимит по кредитным картам банки предоставляют клиентам в возрасте 50–59 лет — 72 тыс. руб. Годом ранее это были заемщики в возрасте 40–49 лет.

Выдачи кредитных карт в апреле—мае снижались на фоне ограничений, вызванных пандемией коронавируса. За два месяца банки оформили россиянам 740 тыс. кредиток, что на 57,7% меньше апреля—мая 2019 года.

Почему пенсионеры стали интереснее для банков

В апреле—мае доля кредиток, выданных россиянам старше 60 лет, выросла, отмечает Волков. Однако существенных изменений в возрастной структуре новых получателей карт не произошло. По данным бюро, на пенсионеров приходится чуть более 10% новых держателей кредиток.

По словам Волкова, повышение лояльности банков к клиентам из старшей возрастной группы связано с тем, что сейчас банки больше ориентированы на качество портфеля, чем в прошлый кризис.

Заемщики пенсионного возраста выглядят более надежными для банков, говорит старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. В отличие от более молодых клиентов они «менее импульсивны в плане покупок и более дисциплинированны в плане исполнения своих платежных обязательств», поясняет эксперт. Еще одна причина привлекательности заемщиков-пенсионеров — частичная независимость от экономической конъюнктуры, считает Караваева.

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Фото: Global Look Press

«Коронавирус нанес наибольший ущерб малому бизнесу и сектору услуг, где преимущественно занята молодежь. Это привело к увольнениям и резкому росту безработицы именно среди молодого населения. В то же время пенсионеры и население старшего возраста, которые получают пенсию или преимущественно трудоустроены в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, гораздо меньше подвержены риску потери дохода в текущей ситуации», — соглашается старший аналитик Moody’s Семен Исаков. По его словам, банки корректируют свою кредитную политику таким образом, чтобы «минимизировать риски, но не потерять объемы бизнеса».

Что говорят банки

  • Вопрос снижения или повышения лимита по кредитной карте зависит от индивидуальных характеристик каждого клиента, сообщил представитель ВТБ. «По нашим оценкам, качество кредитного портфеля, сформированного пенсионерами, как правило, лучше среднего уровня, поэтому мы не опасаемся реализации риска по данной категории заемщиков», — подчеркнул он.
  • С марта по июнь 2020 года самые большие лимиты по кредитным картам были у возрастной категории 51–60 лет, сообщил представитель банка «Русский стандарт». В банке не пояснили, пересматривали ли они политику по кредитованию клиентов-пенсионеров.
  • Люди старшего возраста со стабильной пенсией при прочих благоприятных параметрах считаются надежными заемщиками, говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский: «В период сложной макроэкономической ситуации и снижения зарплат населения данная группа может оказаться в более благоприятном положении для получения кредита по сравнению с работающими людьми, доходы которых оказываются под давлением».
  • Сбербанк отказался от комментариев. Остальные банки из топ-15 по портфелю кредитных карт не ответили на запрос РБК.
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредитные карты, лимиты
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