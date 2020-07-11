Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

В отличие от молодежи держатели карт старше 60 лет на пике пандемии могли занимать у банков более значительные суммы по кредитным картам, чем до кризиса, выяснили в НБКИ. Причина — в стабильности доходов россиян старшего возраста

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На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. Так, в мае средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тыс. руб. — это максимум за последний год. По сравнению с февралем показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%, до 64,86 тыс. руб.

Для клиентов других возрастных групп банки, наоборот, сокращали объем доступных средств на кредитных картах. Сильнее всего игроки «резали» лимиты наиболее экономически активным россиянам (30–39 лет и 40–49 лет): в этих группах за три кризисных месяца показатель упал на 8,3% и на 6,7% соответственно. В кризис 2014–2015 годов такого распределения лимитов по возрастам клиентов не наблюдалось, подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.