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Бизнес ,  
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Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США уже не смогут добывать 13 млн барр. нефти в сутки, пик добычи пройден, заявил глава сланцевой компании Parsley Energy. Несмотря на это, страна останется мировым лидером на нефтяном рынке
BRENT BR-8.20 $43,18 +0,37%
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.

«Не думаю, что когда-нибудь снова увижу 13 млн барр. в сутки», — сказал изданию топ-менеджер. По данным Минэнерго США, больше всего за свою историю страна добывала в ноябре 2019 года — 12,9 млн барр. в сутки. В феврале 2020 года, накануне краха цен на нефть, добыча составляла 12,8 млн барр. в сутки.

Еще десять лет назад США импортировали 10 млн барр. нефти в сутки. Но благодаря добыче сланцевой нефти Вашингтон в конце 2019 года стал нетто-экспортером.

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Фото: Андронов Алексей / ТАСС

В 2020 году США планировали добывать 13,3 млн барр. нефти. Но сланцевому буму помешала пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантины, а также крах сделки о сокращении добычи ОПЕК+ в начале 2020 года. Рынок столкнулся с беспрецедентным падением спроса из-за ограничения передвижения населения крупнейших экономик. В результате трехмесячный фьючерс на Brent в апреле упал ниже $15 за баррель, потеряв с января $50.

Но в конце апреля Россия, Саудовская Аравия и другие крупнейшие производители, входящие в ОПЕК, договорились о новой сделке о сокращении добычи — на рекордные 9,7 млн барр. нефти в сутки. К маю 2022 года это сокращение будет постепенно ослабляться — до 5,7 млн барр. в сутки. К тому же после достижения пика заболеваемости коронавирусом страны по всему миру начали ослаблять карантины. Уже в июне Brent подорожал до $40 за баррель.

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Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Цены $40 и выше приведут к восстановлению добычи в США уже во втором полугодии 2020 года, но оно будет очень умеренным, сообщило накануне Международное энергетическое агентство (МЭА). По оценкам агентства, в июне добыча в США, вероятно, уже достигла дна в 10,5 млн барр. в сутки, а в целом в 2020 году составит 11,6 млн барр.

Таким образом, несмотря на массовое банкротство сланцевых добычных компаний, США в 2020 году останется мировым лидером по добыче. Для сравнения, два других крупнейших производителя нефти — Россия и Саудовская Аравия — в рамках сделки ОПЕК+ добывали в июне 8,5 млн барр. и 7,6 млн барр. в сутки соответственно (данные МЭА). К концу 2020 года 24 страны, участвующие в сделке ОПЕК+, смогут увеличить добычу, но в общей сложности лишь на 2 млн барр. в сутки.

Автор: Алина Фадеева
Теги: нефть, сша, сланцевая нефть
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