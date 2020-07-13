Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США уже не смогут добывать 13 млн барр. нефти в сутки, пик добычи пройден, заявил глава сланцевой компании Parsley Energy. Несмотря на это, страна останется мировым лидером на нефтяном рынке

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США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.

«Не думаю, что когда-нибудь снова увижу 13 млн барр. в сутки», — сказал изданию топ-менеджер. По данным Минэнерго США, больше всего за свою историю страна добывала в ноябре 2019 года — 12,9 млн барр. в сутки. В феврале 2020 года, накануне краха цен на нефть, добыча составляла 12,8 млн барр. в сутки.

Еще десять лет назад США импортировали 10 млн барр. нефти в сутки. Но благодаря добыче сланцевой нефти Вашингтон в конце 2019 года стал нетто-экспортером.

В 2020 году США планировали добывать 13,3 млн барр. нефти. Но сланцевому буму помешала пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантины, а также крах сделки о сокращении добычи ОПЕК+ в начале 2020 года. Рынок столкнулся с беспрецедентным падением спроса из-за ограничения передвижения населения крупнейших экономик. В результате трехмесячный фьючерс на Brent в апреле упал ниже $15 за баррель, потеряв с января $50.