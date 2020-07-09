Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель

После падения цен на нефть до отрицательных значений инвестиции в нефтегазовую сферу могут иссякнуть, а стоимость топлива превысит отметку в $100 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на прогнозы аналитиков.

По словам директора по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревора Вудса, к 2025 году, несмотря на давление на производителей нефти, стоимость топлива может достигнуть $150 за баррель.

Другие, как пишет газета, считают, что пандемия подорвет спрос на топливо и с окончанием массового распространения коронавируса утвердится «эра дешевой нефти».

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