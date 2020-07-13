Руководителей обогатительной фабрики «Норникеля» уволили за сброс отходов

Компания «Норникель» объявила об увольнении руководителей своей обогатительной фабрики, с которой был произведен слив технической воды. Уволенные признаны виновными в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей

Диспетчер в аппаратной на Талнахской обогатительной фабрике компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Директор и главный инженер подконтрольной «Норникелю» Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) уволены за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Об их увольнении, а также увольнении заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений говорится в сообщении компании.

Причиной увольнения стал слив воды из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики, который 28 июня был выявлен журналистами «Новой газеты» и активистами «Гринпис», вызвавшими сотрудников полиции. После этого представитель Росприроднадзора сообщил РБК, что сбрасывать воду перестали. В тот же день «Норникель» сообщил, что сотрудниками ТОФ было допущено «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища» и виновные уже отстранены от работы.

«Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения», — прокомментировал решение первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

При этом в «Норникеле» заверили, что анализ проб воды из пруда-отстойника показал, что ее сброс за пределы территории ТОФ не мог нанести «значимого вреда» окружающей среде, в том числе реке Хараелах. Ранее «Новая газета» сообщала, что в реку Хараелах и озеро Пясино с хвостохранилища ТОФ сливается вода, загрязненная тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и серной кислотой.