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Авария с топливом в Норильске ,  
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Руководителей обогатительной фабрики «Норникеля» уволили за сброс отходов

Компания «Норникель» объявила об увольнении руководителей своей обогатительной фабрики, с которой был произведен слив технической воды. Уволенные признаны виновными в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей
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Диспетчер в аппаратной на Талнахской обогатительной фабрике компании «Норникель»
Диспетчер в аппаратной на Талнахской обогатительной фабрике компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Директор и главный инженер подконтрольной «Норникелю» Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) уволены за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Об их увольнении, а также увольнении заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений говорится в сообщении компании.

Причиной увольнения стал слив воды из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики, который 28 июня был выявлен журналистами «Новой газеты» и активистами «Гринпис», вызвавшими сотрудников полиции. После этого представитель Росприроднадзора сообщил РБК, что сбрасывать воду перестали. В тот же день «Норникель» сообщил, что сотрудниками ТОФ было допущено «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища» и виновные уже отстранены от работы.

«Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения», — прокомментировал решение первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля»
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

При этом в «Норникеле» заверили, что анализ проб воды из пруда-отстойника показал, что ее сброс за пределы территории ТОФ не мог нанести «значимого вреда» окружающей среде, в том числе реке Хараелах. Ранее «Новая газета» сообщала, что в реку Хараелах и озеро Пясино с хвостохранилища ТОФ сливается вода, загрязненная тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и серной кислотой.

В сообщении компании говорится, что проведенное на ТОФ внутреннее расследование выявило два эпизода несанкционированного слива технической воды из пруда-отстойника, при этом не исключается и возможность того, что подобные «проявления халатности» случались и в прошлом.

В середине июня Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по факту сброса в 2017–2019 годах неочищенных сточных вод с ТОФ «в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника Октябрьский».

«Дочка» «Норникеля» объявила о новом разливе топлива
Общество
Фото: Lefteris Partsalis / Xinhua / Global Look Press

13 июля «Норникель» объявил о начале реализации мер, направленных на «повышение технологической дисциплины гидротехнических сооружений хвостохранилищ». Кроме того, в компании приняли решение о реорганизации блока заместителя директора и главного инженера Заполярного филиала — создано отдельное структурное подразделение, на которое возлагаются функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.

Автор: Евгений Калюков
Теги: хвостохранилище, «Норникель», Норильск
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