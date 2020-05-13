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Правительство не поддержало инициативу КПРФ о смене схемы оплаты за мусор

Правительство подготовило отрицательный отзыв на инициативу КПРФ — оплачивать вывоз мусора по факту его накопления, а не по нормативам. Операторы также считают идею невыполнимой и чреватой риском роста коммунальных платежей
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министры не готовы поддержать идею депутатов фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым об изменении схемы оплаты вывоза мусора для жителей многоквартирных домов. Об этом говорится в проекте отрицательного отзыва за подписью вице-премьера Дмитрия Горигоренко от 6 мая (РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Депутаты, в начале марта отправившие в Госдуму соответствующий законопроект, предложили перейти на оплату утилизации по факту накопления мусора на контейнерных площадках, а не по действующим нормативам и через заключение соответствующих договоров с региональными операторами.

В правительстве считают невозможным подсчитать, например, точное количество мусора от конкретного дома, что повлечет за собой как риск несправедливо завышенных расходов граждан на оплату коммунальных услуг, так и «возникновение несанкционированных навалов мусора». Отзыв составлен на основании отрицательных заключений на законопроект, в частности, от Минэкономразвития и Минстроя — министерство Владимира Якушева является ответственным за подготовку финальной позиции кабинета (отзывы министерств также есть в распоряжении РБК).

Оплату вывоза отходов по факту накопления поддерживает лишь Минприроды: по его мнению, переход на такую систему расчетов обеспечит полную прозрачность начисления платежа для населения, — сообщил РБК представитель ведомства. Но инициативу КПРФ все же также считают излишней: как напоминает собеседник РБК, само министерство в январе 2020-го внесло в правительство проект постановления, предусматривающего возможность оплаты вывоза отходов, исходя из количества и объема контейнеров на придомовых площадках, а не по нормативам. Но это постановление еще не подписано.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, Минстроя и Минэкономразвития.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС

Почему депутаты решили поменять схему

Направленный в Госдуму законопроект предусматривает изменения в Жилищном кодексе и законе «Об отходах производства и потребления». Суть изменений — «установление обоснованного и справедливого порядка расчета размера платы» за вывоз отходов, следует из пояснительной записки к законопроекту, то есть изменения принципов стартовавшей в 2019 году мусорной реформы. В большинстве регионов, которые уже участвуют в реформе, выбраны региональные операторы (Москва и Санкт-Петербург пока не участвуют в ней), которые вывозят мусор по нормативам его накопления и по установленным властями тарифам. В некоторых регионах нормативы на человека в год различаются в несколько раз. В других, таких как Подмосковье, учет ведется не по количеству прописанных в жилом помещении граждан, а исходя из его площади в квадратных метрах.

Депутаты от КПРФ считают действующие нормативы завышенными. «Независимые замеры отходов, проводимые общественными объединениями и гражданами, показывают, что утвержденные в субъектах Российской Федерации нормативы накопления твердых бытовых отходов подчас являются завышенными в несколько раз с учетом фактического расчета, основанного на данных о емкости используемых контейнеров и периодичности вывоза отходов», — поясняли депутаты.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам пресс-секретаря фракции КПРФ Александра Ищенко, он пока не знаком с отзывом правительства: «Согласно практике, при отрицательных отзывах правительства думское большинство старается принять его во внимание и не допустить принятия законопроекта. Однако мы знаем отдельные исключения из этого правила и будем бороться за его прохождение».

Сейчас законопроект включен в примерную программу Госдумы на июль 2020 года, отзывы и предложения принимаются до 25 мая.

Где больше всего мусора

Исходя из норм накопления (в среднем за год — 2,18 куб. м твердых коммунальных отходов на человека), россияне накапливают до 337,2 млн куб. м отходов в год, подсчитали весной 2019 года аналитики аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza. Лидер по объему накопления — Московская область, жители которой накапливают 27,53 млн куб. м мусора в год (в среднем 3,63 куб. м на человека). На втором месте, по официальной статистике, оказалась Москва с 24,1 млн куб. м отходов. Несмотря на то что в столице живет почти вдвое больше людей, чем в области (12,6 млн), норматив накопления отходов на человека тут почти в два раза меньше — 1,91 куб. м в год (но Москва еще не присоединилась к мусорной реформе, и в ней не установлены обязательные нормативы для оплаты вывоза мусора). В итоге на эти два региона приходится почти 52 млн куб. м отходов в год, или более 15% всего мусора в России.

Какие риски есть в инициативе депутатов

Заместитель руководителя комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева сказала РБК, что установление возможности расчета платы за ввоз отходов по фактическому объему их образования — разумное решение. Но, по ее мнению, это нужно делать с учетом выполнения поручения Владимира Путина о внедрении в России раздельного сбора отходов. Сортировка отходов может быть простимулирована установлением дифференцированного тарифа при раздельном сборе и смешанных отходах, пояснила она. Однако внедрение инициативы депутатов-коммунистов может потребовать пересмотра финансовой модели работы операторов по вывозу отходов, предупреждает Беляева.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Основные риски и затруднения, которые увидели министерства для граждан, бизнеса и властей, следующие:

  • риск доступа посторонних на контейнерные площадки многоквартирного дома;
  • риск как несправедливо завышенных расходов граждан на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так и в определенных случаях возникновения несанкционированных навалов мусора, бремя ликвидации которых ляжет на бюджет муниципального образования;
  • переход на расчеты по факту накопления является затруднительным при прямых договорах жильцов с каждым собственником помещений многоквартирного дома и для лиц, чьи крупногабаритные отходы складируются навалом в месте их накопления или вывозятся без контейнеров.

Что про инициативу депутатов думает бизнес

Оператор по вывозу отходов «РТ-Инвест», входящий в «Ростех», уже практикует прямые договоры с управляющими компаниями (УК) жилых домов по оплате вывоза отходов по факту накопления, сообщил РБК представитель компании. Он подчеркивает, что такие соглашения возможны при наличии отдельной контейнерной площадки для каждой управляющей компании, которой пользуются только жители домов, относящихся к этой УК. «Жители должны быть уверены, что их контейнерной площадкой пользуются только они и никто свои отходы им не подбрасывает. И со своей стороны также — ради экономии не носить пакеты в соседний двор, где вывоз может остаться нормативным, создавая там перенакопление», — сообщил он.

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Фото: Stephen Brashear / EPA / ТАСС

Заместитель гендиректора компании «Эколайн» Елена Вишнякова считает, что оплата вывоза мусора по факту накопления может привести к росту платежей, причем расходы будут неравномерными и будут рассчитаны из пиковых нагрузок на систему сбора и вывоза отходов. «Сейчас, в условиях самоизоляции, объем отходов в наших московских контейнерных площадках вырос на 15%, в частном секторе Подмосковья этот прирост — более 30%», — указывает Вишнякова. При переходе компании-оператора на работу с нормативов на фактический объем логистика производственных процессов останется ориентированной на пиковую нагрузку, которая фиксируется на местах накопления. Именно с таким запасом будет рассчитываться количество контейнеров, единиц спецтехники и персонала, а все затраты войдут в тариф, подчеркнула она.

Кроме того, сейчас нет возможности учитывать число реально проживающих, а не просто прописанных в домах людей и перераспределять финансовую нагрузку именно по факту, уточнила Вишнякова. «Это может привести к социальной напряженности. Соседи будут вынуждены оплачивать экономию недобросовестного собственника», — предупредила представитель «Эколайна».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, КПРФ, Геннадий Зюганов
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