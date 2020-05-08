Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора

В ведомстве указали на возможность заражения от мусора, выброшенного больными коронавирусной инфекцией COVID-19

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Раздельный сбор мусора необходимо приостановить до окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так как он создает дополнительные риски заражения, полагают в Роспотребнадзоре.

«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в ситуации, когда больные COVID-19, у которых вирус протекает легко, лечатся на дому, на любой части мусора теоретически может оказаться вызывающий заражение вирус SARS-CoV-2. В то же время в ведомстве напомнили, что вирус достаточно неустойчив и через трое суток погибнет и не нанесет ущерба.

Риск заразиться коронавирусом при ручной сортировке мусора достаточно велик, чтобы временно отказаться от нее, подтвердила агентству доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. «Люди выбрасывают, как минимум, салфетки, которые использовали больные коронавирусом. Когда контейнер отходов разгружают на сортировке, то вирус оказывается в воздухе, и его могут вдохнуть работники сортировки. Наверное, на время пандемии следует от ручной сортировки точно отказаться», — сказала Баранова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщал РБК, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять–семь дней.