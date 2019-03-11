Московская область возглавила рейтинг самых замусоренных регионов России

Москва и Подмосковье генерируют более 15% всего мусора в России, подсчитала Finexpertiza. Исходя из числа жителей и нормы накопления, Московская область — лидер по генерации отходов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мусорные лидеры

Исходя из норм накопления мусора, россияне накапливают до 337,2 млн куб. м отходов в год, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza. Для расчетов они умножили средний норматив накопления (2,18 куб. м твердых коммунальных отходов в год на человека) в стране на численность населения (146,8 млн человек).

Лидер по объе​му накопления отходов — Московская область, где проживает 7,6 млн человек. Жители Подмосковья накапливают 27,53 млн куб. м мусора в год (в среднем 3,63 куб. м на человека). Для перевода нормы накопления с квадратных метров площади на кубические метры с человека использовались данные Росстата по количеству квадратных метров, которое приходится в среднем на одного жителя Московской области, затем они умножались на норму накопления в пересчете на квадратный метр.

На втором месте, по официальной статистике, оказалась Москва с 24,1 млн куб. м отходов в год. Несмотря на то что в столице живет почти вдвое больше людей, чем в области (12,6 млн), норматив накопления отходов на человека, наоборот, почти в два раза меньше — 1,91 куб. м в год. В итоге на эти два региона приходится почти 52 млн куб. м отходов в год, или более 15% всего мусора в России, следует из данных Finexpertiza.

Значительная часть московского мусора вывозится в Подмосковье, в январе 2019 года власти двух регионов договорились о регулировании потока отходов. Но аналитики Finexpertiza в своих расчетах не учитывали вывоз мусора Москвы в Подмосковье, речь идет о накоплении отходов именно жителями области, сказал РБК представитель компании.