Московская область возглавила рейтинг самых замусоренных регионов России

Столица пока не вошла в мусорную реформу, которая стартовала в начале 2019 года, и здесь действует старый норматив накопления отходов, установленный еще в 2008 году, указывают аналитики Finexpertiza. «Возможно, при переходе на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами Москва пересчитает установленные нормативы», — предполагают они.
На третьем месте оказался Краснодарский край, накапливающий ежегодно 17,4 млн куб. м отходов при 5,6 млн жителей. При этом аналитики не учитывали объем миграции населения в регионах и летний приток туристов, которые, в частности, приезжают в Сочи и на другие курорты. Ранее власти Краснодарского края предложили направить часть курортного сбора на нужды организации вывоза мусора в период наплыва туристов.
Меньше всего мусора производят в Чукотском автономном округе — лишь 51,6 тыс. куб. м в год; правда, население там составляет 49,2 тыс. человек. На втором месте среди наименее замусоренных регионов в стране — Еврейская автономная область, где за год скапливается 57,3 тыс. куб. м отходов при населении втрое больше, чем на Чукотке, около 160 тыс. человек.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов называет расчеты аналитиков Finexpertiza прогнозными и утверждает, что объем накопления мусора в регионах будет корректироваться, в том числе с учетом сезонных миграций. «В Московской области в летний период мусора будет больше из-за наплыва дачников из Москвы, в Краснодарском крае — из-за приезда отдыхающих», — напоминает он. По мнению Исмаилова, запуск мусорной реформы в России снизит нагрузку от накопления отходов на природную среду: они будут сортироваться и перерабатываться, а не складироваться на полигонах.
Зачем Россия проводит мусорную реформу
Мусорная реформа в России началась в 2019 году, к ней уже присоединились более 70 регионов, отсрочка до 2022-го дана Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Реформа предполагает отбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией отходов. Тарифные службы регионов утвердили стоимость вывоза мусора, а Минприроды — норматив по накоплению отходов на человека. Из этих двух показателей сейчас складывается плата граждан за вывоз отходов. В среднем такая услуга будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал в январе вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий реформу. Часть средств планируется направить на строительство инфраструктуры для хранения, сортировки и переработки мусора.
Ранее Finexpertiza подсчитала, что граждане России без учета москвичей будут платить региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год.
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минприроды до 10 апреля должно представить в правительство предложения о корректировке нормативов накопления и снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) исходя из фактического накопления мусора. При внедрении схемы раздельного сбора отходов плата за их вывоз должна быть снижена.
Стимулировать снижение накопления мусора в городах можно путем организации раздельного сбора и отправки на переработку полезных твердых фракций, считает представитель компании «Эколайн» (работает в области обращения с отходами в Москве) Елена Вишнякова. Но пока, по ее словам, раздельный сбор отходов для операторов нерентабелен с учетом затрат на создание инфраструктуры.
Исмаилов из Российского экологического общества считает целесообразным вывоз части московских отходов на хранение в регионы с меньшим объемом накопления мусора, но при жестком соблюдении всех требований безопасности и под контролем общественности.
Региональный оператор «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») уверен, что необходим комплексный подход — раздельный сбор, переработка во вторсырье или электроэнергию. Это позволит реализовать философию «нулевого захоронения» и полностью отказаться от полигонов в России, передал РБК через представителя гендиректор компании Андрей Шипелов.
«РТ-Инвест» стоит четыре мусоросжигающих завода по 700 тыс. т каждый, рассчитанных на производство до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составляет около 155 млрд руб. Правительство пообещало «РТ-Инвесту» субсидировать проценты по кредиту ВЭБа на 50 млрд руб.
Партнер практики «Стратегия и операционная эффективность» компании «НЭО Центр» Александр Ракша отмечает, что заставлять людей меньше мусорить бесполезно. «Анализируя мировой рынок гибкой упаковки, который с 2010 по 2018 год вырос на 30%, мы пришли к выводу, что удельный вес мусора на человека в России (3–6 кг) в три—шесть раз меньше, чем в Европе (20–25 кг), и в 10–20 раз меньше, чем в США (61 кг)», — отметил он. По мнению эксперта, с увеличением численности населения в городах необходимо усиленными темпами строить инфраструктуру по сбору мусора. «Ведь даже в нашей стране когда-нибудь закончится земля, пригодная для захоронения отходов», — заключил Ракша.