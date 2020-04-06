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Пандемия коронавируса ,  
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Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок

Использованные медицинские маски, которые люди покупают в аптеках в рамках борьбы с распространением коронавируса, необходимо собирать отдельно. Такие маски вредней пластиковых бутылок, а вирус на них может жить несколько дней
Фото: Stephen Brashear / EPA / ТАСС

В условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами, — водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок, оказываются в зоне повышенного риска, заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. «В идеале они не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому что региональные операторы отвечают только за твердые коммунальные отходы. Если в больницах и поликлиниках мусор складируется отдельно, то жители выбрасывают маски в общий контейнер», — сказал он.

«Региональный оператор с медицинскими отходами классов Б, В и Г не работает», — подтвердил РБК представитель компании «РТ-Инвест» (ей принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Подмосковье).

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Губайдуллин считает, что в рамках борьбы с коронавирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

РБК направил запросы в пресс-службу Минприроды. В пресс-службе РЭО (куратор мусорной реформы в России) от комментариев отказались.

По словам представителя «РТ-Инвеста», маски не подлежат вторичной переработке. По его словам, если маски попали в контейнер после бытового, а не медицинского использования, то они окажутся либо на полигоне, либо будут размещены на карте хранения неперерабатываемых отходов на КПО — комплексе по переработке отходов.

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Такие отходы будут храниться до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации, которые планируется запустить в Подмосковье в 2022 году.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее говорил РБК, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять—семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и медицинских масок. Любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать в два пластиковых пакета.

Одноразовые медицинские маски, которые продают в аптеках, чаще всего делают из пластика, в переработку такую маску не сдать, потому что у нее класс опасности выше, чем у бутылки, — это медицинский отход, сообщала Greenpeace в России. «Если маска попадет в окружающую среду, то разлагаться будет долго, а если она заражена вирусом — то станет еще опаснее», — говорится на ее сайте.

Greenpeace призывает выбрасывать маски в мусорное ведро, разрезав их (чтобы использованные маски не могли потом продать недобросовестные люди) и поместив их на несколько дней в плотно завязанный пакет. Другой вариант — отнести использованные маски в лечебное учреждение — там есть централизованный сбор медицинских отходов.

В Великобритании мусор, с которыми соприкасался пациент с коронавирусом, не рекомендовано выбрасывать ранее чем через 72 часа, то есть три дня. До этого времени его хранят в изолированном помещении в герметичных пакетах.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, маска, коронавирус, Greenpeace
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