Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок

Использованные медицинские маски, которые люди покупают в аптеках в рамках борьбы с распространением коронавируса, необходимо собирать отдельно. Такие маски вредней пластиковых бутылок, а вирус на них может жить несколько дней

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В условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами, — водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок, оказываются в зоне повышенного риска, заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. «В идеале они не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому что региональные операторы отвечают только за твердые коммунальные отходы. Если в больницах и поликлиниках мусор складируется отдельно, то жители выбрасывают маски в общий контейнер», — сказал он.

«Региональный оператор с медицинскими отходами классов Б, В и Г не работает», — подтвердил РБК представитель компании «РТ-Инвест» (ей принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Подмосковье).

Губайдуллин считает, что в рамках борьбы с коронавирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

РБК направил запросы в пресс-службу Минприроды. В пресс-службе РЭО (куратор мусорной реформы в России) от комментариев отказались.