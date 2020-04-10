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Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах

В общей сложности планируется выделить 8,977 млрд руб. Федеральный бюджет будет субсидировать регионы, а их власти — действующих на их территории операторов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в период ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили РБК в Министерстве природных ресурсов и экологии, а также источники в правительстве и в госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Своим постановлением премьер утвердил правила выделения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, призванных обеспечить непрерывную работу мусорных операторов в регионах, а также распределение выделенных средств.

В общей сложности планируется выделить 8,977 млрд руб. Федеральный бюджет будет субсидировать регионы, а их власти — действующих на их территории операторов, выделяя тем в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Субсидии предписано распределять между всеми действующими в регионе операторами так, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, составляла не менее 90%.

«Таким образом, обеспечивается справедливая поддержка отрасли и повышается ее финансовая устойчивость», — пояснили в Минприроды.

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Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщил РБК, что переход множества россиян в режим самоизоляции и работы из дома из-за распространения COVID-19 привел к значительному увеличению объемов бытового мусора. Объем ТКО вырос и в сельской местности, куда перебралось немало горожан.

«Сложившаяся ситуация приводит к значительному росту нагрузки на региональных операторов по вывозу мусора именно из сектора ИЖС, что не предусмотрено территориальной схемой, и эти расходы не компенсируются за счет единого тарифа регионального оператора. При этом региональные операторы для обеспечения своей бесперебойной работы вынуждены нести все текущие расходы: погашение кредитов и лизинговых платежей, налогов, заработной платы, транспортных услуг, ГСМ и других платежей», — пояснил представитель вице-премьера.

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В связи с тем, что такая ситуация создает реальную угрозу финансовой стабильности работы региональных операторов и может привести к прекращению вывоза мусора в некоторых регионах, Абрамченко и поручила Минприроды и РЭО разработать меры поддержки операторов. Представитель вице-премьера пояснил, что антикризисная поддержка будет реализована за счет средств, предусмотренных в Федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2020 год.

В начале апреля источники РБК сообщали, что власти могут выделить на поддержку региональных операторов по вывозу отходов 10–15 млрд руб. Недополученная выручка компаний как минимум вдвое выше: их дебиторская задолженность составляет не менее 33 млрд руб. при общей выручке 185 млрд руб. в 2019 году, утверждал источник РБК.

Нерабочие дни в России из-за распространения коронавируса продлены до 30 апреля.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, Минприроды, мусор
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