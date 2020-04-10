Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах

В общей сложности планируется выделить 8,977 млрд руб. Федеральный бюджет будет субсидировать регионы, а их власти — действующих на их территории операторов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в период ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили РБК в Министерстве природных ресурсов и экологии, а также источники в правительстве и в госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Своим постановлением премьер утвердил правила выделения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, призванных обеспечить непрерывную работу мусорных операторов в регионах, а также распределение выделенных средств.

В общей сложности планируется выделить 8,977 млрд руб. Федеральный бюджет будет субсидировать регионы, а их власти — действующих на их территории операторов, выделяя тем в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Субсидии предписано распределять между всеми действующими в регионе операторами так, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, составляла не менее 90%.

«Таким образом, обеспечивается справедливая поддержка отрасли и повышается ее финансовая устойчивость», — пояснили в Минприроды.