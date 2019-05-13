«Роснефть» заявила о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

«Роснефть» заявила о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Компания перестала поставлять на НПЗ в Индии нефть из Ирана, а венесуэльскую направляла с разрешения Госдепа США по предоплатным контрактам, сказал вице-президент «Роснефти»

Фото: Annie Sakkab / Bloomberg

Венесуэльская нефть, которую «Роснефть» поставила на заводы в Индии, была куплена по предоплатным контрактам, и по этой причине Госдеп США дал разрешение на такие поставки, заявил вице-президент российской компании Дидье Касимиро, передает корреспондент РБК.

«Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение», — сказал Касимиро.

Он также добавил, что компания перестала поставлять на индийские НПЗ нефть из Ирана.

Венесуэльскую нефть покупала индийская компания Reliance. Она распространила заявление о том, что компании, поставлявшие ей эту нефть, получали ее в счет сокращения долга венесуэльской PDVSA. Reliance также подчеркнула, что уведомляла о сделках Госдеп.